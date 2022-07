Truffe online sempre più “intelligenti”. Ma ci si può difendere

Lo scorso anno più di 8 milioni di italiani hanno subito una truffa nell’ambito di una delle principali voci di spesa familiare, con un danno economico stimato di oltre 3 miliardi di euro. Lo rivela l’indagine appena realizzata dagli istituti mUp Research e Norstat per Facile.it*.

Secondo lo studio, vittime predilette dei truffatori sono soprattutto gli uomini e, a dispetto di quanto si possa pensare, i possessori di un titolo di studio universitario. E queste vittime sono fra noi, spesso silenti, perché come purtroppo spesso accade, 4 truffati su 10 non denunciano per paura di danneggiare la propria reputazione.

Per fortuna non è il caso di Luca, che invece si è rivolto al nostro studio dopo aver subito il sequestro della propria autovettura, per aver circolato con un contrassegno assicurativo falso.

“Ho acquistato la mia nuova auto e quando è finalmente arrivato il momento di ritirarla presso il concessionario, ho avuto bisogno di assicurarla. Siccome il mio assicuratore di fiducia si trovava in vacanza, ho optato per un’assicurazione online della durata di una settimana”.

Ed è così che Luca si mette alla ricerca in internet di un’assicurazione a breve termine e contatta il numero telefonico indicato online.

“Mi ha risposto un ragazzo molto gentile che mi ha chiesto di cosa avessi bisogno, quantificando anche il prezzo del premio e indicandomi le modalità di versamento. Mi sono fidato ed ho eseguito il pagamento ricevendo poi via e-mail il tagliando di assicurazione”.

A quel punto, Luca si reca presso la concessionaria e ritira il suo nuovo veicolo. Tutto procede per il meglio e, ritornato l’assicuratore dalle ferie, Luca si reca presso l’agenzia per contrarre la nuova polizza, senonché durante il tragitto viene fermato da una pattuglia dei Carabinieri per un normale controllo. È a quel punto che avviene l’impensabile.

“Ho notato che il controllo stava durando troppo e ho cominciato a preoccuparmi anche se avevo tutto in regola. Mi è crollato il mondo addosso quando i Carabinieri mi hanno comunicato che il contrassegno della polizza era falso e che dovevano procedere al sequestro del veicolo”.

È a quel punto che Luca si è rivolto al mio studio.

“L’avvocato mi ha assistito nella denuncia-querela a carico di chi mi aveva venduto la polizza e, in seguito, nel ricorso contro il verbale di contestazione elevato dagli agenti”.

Nonostante Luca fosse parte lesa, non è stata una passeggiata: dopo alcuni mesi, Luca ha ottenuto il dissequestro dell’autovettura e la condanna a carico del truffatore, oltre all’annullamento dei verbali.

“Senza assistenza legale avrei perso il mio veicolo, che aveva soltanto una settimana, per confisca conseguente al verbale ricevuto e tutto questo solo per aver acquistato una garanzia assicurativa da un truffatore” dice Luca.

*Nota metodologica: Indagine mUp Research – Norstat svolta tra il 24 ed il 26 maggio 2022 attraverso la somministrazione di n.1.012 interviste CAWI ad un campione di individui in età compresa fra 18 e 55 anni, rappresentativo della popolazione italiana nel segmento di età considerato, residente sull’intero territorio nazionale + n.405 interviste di sovra-campionamento con individui oggetto di truffa nel corso degli ultimi 12 mesi.

Nota: I nomi riportati in questa rubrica sono di fantasia per ragioni di privacy

Testo a cura di Silvano Sacchi, avvocato