Acerbis, azienda specializzata nell’ideazione, realizzazione e commercializzazione di abbigliamento tecnico e accessori per l’attività sportiva a livello internazionale, ha dato il via ad una collezione completa dedicata al padel. Si tratta di una novità assoluta: si è dedicata a questo progetto per la prima volta nella sua storia.

La collezione, che comprende accessori, abbigliamento e racchette, è nata da un approfondito studio sui materiali, che ha portato alla realizzazione di prodotti curati nei minimi dettagli e con un eccellente rapporto qualità/prezzo.

Tra le principali novità introdotte con la collezione rientrano, per l’appunto, le racchette da Padel, il cui strato superiore è composto da Kevlar + Carbon nella racchetta Masterpiece e 3K + Carbon nella racchetta Masterwork.

Le due racchette, i cui nomi rieccheggiano i capolavori in ambito sportivo che ognuno può realizzare sul terreno di gioco, possono contare su un nucleo centrale in Soft Eva, mentre il telaio è 100% carbonio.

Le racchette Padel di Acerbis sono inoltre dotate di una protezione esterna (Protector, incluso nel box) che, oltre a proteggere lo strato superiore, agisce in modalità anti-shock.

Acerbis, collezione dedicata al padel

Non solo racchette, l’offerta della collezione Padel di Acerbis è completa e offre capi tecnici studiati per il mondo degli sport di racchetta. Traspirabilità, comfort, design elegante ed essenziale sono infatti tra le principali caratteristiche della Speedy Jersey (codice 0910467, disponibile in 4 colorazioni) e della Speedy Woman Jersey (codice 0910468, disponibile in 4 colorazioni), abbinabili rispettivamente ai Bermuda Smash (codice 0910471), comodi e forniti di pratiche tasche laterali, e Zania Mini Skirt (codice 0910780), la nuova minigonna con pantaloncini interni caratterizzata da un tessuto traspirante e resistente.

Tra i nuovi prodotti vi sono anche la canottiera da donna Protea Woman Singlet (codice 0910779), la comoda t-shirt in cotone che evidenza il logo aziendale Erodium T-Shirt (codice 0910885), il cappellino brandizzato CAP Acerbis Logo (codice 0024881), il polsino tergisudore Evo Wristband (codice 0910829) e la calza specifica rinforzata Jolly Socks (codice 0910905).

La collezione Padel è completata dalla Master Padel Bag (codice 0910914), concepita per tutti i giocatori che cercano la migliore borsa per trasportare e proteggere i completi: la borsa 100% poliestere è infatti dotata di una pratica tasca termica dove è possibile riporre comodamente la propria racchetta da padel.