Lotta ai furbetti dei rifiuti: a Treviglio arriva l’ispettore ambientale

Treviglio. Lotta ai furbetti dei rifiuti a Treviglio. Il Comune istituirà a breve la figura dell’ispettore ambientale, che si occuperà di prevenzione, vigilanza, controllo del corretto conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Giusto il tempo di formare il nuovo addetto e conferirgli formalmente l’incarico, poi il nuovo ispettore affiancherà gli agenti della Polizia locale e potrà sanzionare i trasgressori.

L’attività mira a concorrere, in diretta collaborazione con l’Amministrazione, alla difesa del suolo, alla tutela dell’ambiente e al decoro del territorio comunale.

“Per quanto riguarda l’abbandono dei rifiuti per strada – spiega l’assessore all’Ambiente Michele Bornaghi – abbiamo fatto un periodo di sperimentazione che ha visto il ritiro preventivo di tutti i sacchi abbandonati nelle prime ore della giornata. Abbiamo rilevato che questo evita l’emulazione e ha ridotto l’abbandono dei rifiuti per strada di un terzo rispetto a quando non veniva effettuato. A questo si aggiungerà la figura dell’ispettore ambientale che avrà anche il compito di monitorare il conferimento della raccolta puntuale”.

Continua l‘assessore: “Per contrastare gli illeciti, che comunque la città subisce in misura inferiore rispetto ad altri Comuni del territorio provinciale, abbiamo messo in campo azioni ad ampio spettro: la prevenzione con il ritiro dei sacchi, la campagna di sensibilizzazione nelle scuole e le sanzioni attraverso l’azione della Polizia locale e dal prossimo autunno con questa nuova figura che vigilerà sulla raccolta e l’abbandono dei rifiuti. Da ultimo prevediamo anche un aumento delle sanzioni per chi lascia rifiuti per strada”.

Il comandante della Polizia Locale di Treviglio Giovanni Vinciguerra dichiara: “Chi abbandona i rifiuti per strada non ama la nostra città. L’Amministrazione sta alzando l’asticella per invitare la popolazione al rispetto delle regole. Treviglio deve costituire un esempio virtuoso, l’ispettore ambientale aiuterà gli agenti ad individuare chi trasgredisce e le zone più critiche sotto il profilo ambientale. È una figura già conosciuta nelle città come Milano e Brescia, dovrà essere formata e lavorerà in sinergia con i nostri agenti per garantire una città più pulita”.

Dall’inizio dell’anno la polizia locale ha svolto 46 servizi in ambito ambientale: 8 le sanzioni comminate grazie all’utilizzo delle fototrappole, 30 attraverso la visione dei filmati della rete delle 300 telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio.