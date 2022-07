L’Ossigeno al centro del nuovo TEDxBergamo: “Come possiamo vivere davvero?”

TEDxBergamo respira….. ancora! Domenica 25 settembre 2022 al Teatro Donizetti di Bergamo con “Oxygen”, torna, dal vivo, l’evento che mette in circolo idee che meritano di essere diffuse.

La lettera “O” è il simbolo che racconta il nuovo tema di TEDxBergamo. “O” come ossigeno, capace di combinarsi con gli elementi e farli reagire: una connessione tra le parti, tra gli individui che grazie alla condivisione risolvono conflitti, superano limiti e incertezze, trovano soluzioni.

“O” come un cerchio olistico che mette in moto le idee e fa esplodere le energie come piccole particelle.

“O” come punto di origine del suono, snodo della voce che si espande e si amplifica in un movimento concentrico e ritmico che rimbalza da un corpo all’altro, in uno scambio continuo di segnali melodici.

Oxygen è l’elemento primario invisibile, incolore, inodore, inconsistente, ma essenziale. Lo si dà per scontato, ma se mancasse?

Oxygen è il respiro del pianeta che si rigenera, che permette alla mente di aprirsi, di progredire e stare bene. Il respiro può essere passivo, ma anche attivo, quando è consapevole.

“Mai come in questi ultimi anni – spiega Giorgio Ghisalberti, organizzatore e licenziatario di TEDxBergamo – abbiamo desiderato poter respirare liberamente, viaggiare, giocare, muoverci leggeri e stare insieme senza limitazioni, perché solo nella reciprocità possiamo vivere, rigenerarci e progredire. Per la 7^ edizione di TEDxBergamo ci siamo chiesti quali fossero gli elementi imprescindibili e irrinunciabili per poter ‘respirare’ liberamente e che cosa ognuno di noi possa e debba fare per migliorare il rapporto con gli altri e con la realtà che ci circonda”.

Gli speaker e i performer di TEDx Oxygen, con visioni e modalità differenti, ci regaleranno nuove chiavi di lettura, e strumenti per approfondire un meccanismo involontario, come quello del respirare, e trasformarlo in un atto consapevole, in grado di restituire compiutezza, bellezza, fiducia, coraggio.

In questa 7^ edizione di TEDxBergamo ci si interrogherà su quali siano gli elementi essenziali per evolvere in armonia con noi stessi e con gli altri.

“Che cosa ci ossigena? Cosa può e deve fare ognuno di noi per non limitarsi a sopravvivere, ma per vivere davvero?”

TEDxBergamo Oxygen, si presenta con molte novità, infatti, oltre al live sul palcoscenico del Teatro Donizetti, l’evento sarà un momento di condivisione con tutta la città: un progetto che va oltre il magnifico scrigno del teatro cittadino.

Ad affiancare i famosi talk TEDx, ci saranno i TEDxBergamo Lab ideati e realizzati da 3 istituti scolastici della bergamasca; 5 laboratori interattivi che si animeranno nel Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti in due diversi momenti, la mattina prima dell’inizio del live e durante la pausa pranzo. Aperti al pubblico del teatro, i TEDxBergamo Lab affronteranno il tema Oxygen dal punto di vista delle discipline fisico-matematiche.

Novità anche per le performance live sul palcoscenico: oltre alla modalità talk da 15 minuti, vi saranno anche forme espressive e modalità di narrazione alternative e sorprendenti, che non potranno non appassionare il pubblico e stimolare la curiosità di quanti parteciperanno.

Ovviamente non possiamo svelarvi tutto e subito, quindi, vi lasceremo con il fiato sospeso: i temi, i nomi degli speaker, il concept del progetto e il suo sviluppo verranno svelati dai social di TEDxBergamo, e durante la conferenza stampa che si terrà il 14 settembre alle 10.30 nella sala Riccardi del Teatro Donizetti.

La 7^ edizione avrà inizio alle 10 con l’apertura degli ingressi e la possibilità di accedere ai TEDxBergamo Lab, a seguire, due sessioni di interventi della durata di circa 15 minuti per ogni speaker (11.00-13.00 e 14.30-17.00), intervallate da una pausa.

Anche quest’anno TEDxBergamo ha ottenuto il sostegno di Confindustria Bergamo e il patrocinio di Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, ENEA, Fondazione Teatro Donizetti, Camera di Commercio di Bergamo, Camera di Commercio Ufficiale di Spagna in Italia, Confesercenti Bergamo, Kilometro Rosso, Intellimech. Confartigianato, Rotary gruppo orobico 1 e Rotary gruppo orobico 2.

Ancora una volta le aziende partner si sono rivelate fondamentali per la realizzazione dell’evento. Key partner Vittoria Group Spa; Main partner ABB Spa, Comelit Group Spa, Minifaber Spa; Support partner CDiN, Cosberg Spa, Gierre Grafica e Stampa, Intred Spa, Roncalli Viaggi, Sangalli Spa, Viceversa Group. Un ringraziamento speciale va a BEPLANO per la direzione creativa.

Per acquistare i biglietti visita il nuovo sito web www.tedxbergamo.com.