L’Atalanta affronta il problema della lista Serie A: sul mercato servono più italiani

Bergamo. Una rosa di quasi 30 giocatori in ritiro, senza l’Europa e con molti elementi dal futuro non ancora definito. In più, un’altra questione è sul tavolo della dirigenza dell’Atalanta: la lista Serie A. Che al momento rischia di rappresentare la più grande preoccupazione.

Considerando i giocatori che hanno preso parte al raduno e sono partiti per il ritiro, più il lungodegente Carnesecchi, sono 6 gli under-22 (nati dal 2000 in avanti) che non necessitano di essere inseriti nella famigerata “lista dei 25” per il campionato: il già citato portierino azzurro, Okoli, Scalvini, Ruggeri, Cambiaghi e Cissé. Peraltro tutti cresciuti in casa. Anche se di questi al momento solo Scalvini è praticamente sicuro di essere parte della rosa.

Tutti gli altri over-22 nati fino al 1999 vanno divisi in tre categorie: quelli cresciuti nelle giovanili del club, i cosiddetti Club-Trained Player (CTP) per cui ci sono 4 slot; quelli cresciuti nelle giovanili di un club italiano, anche per loro 4 slot; gli altri 17 posti invece per tutti quelli che non rientrano in queste due categorie — o anche che ci rientrano, ma sono “in eccesso”.

I prodotti delle vivaio sono soltanto tre: i due portieri Sportiello e Rossi, unici due nella lista CTP dello scorso anno, a cui si è aggiunto Nadir Zortea che è tornato dal prestito alla Salernitana. Ancora meno sono i giocatori cresciuti in un settore giovanile italiano: dopo le cessioni di Lovato, Pessina e Pezzella ce n’è solo uno, che è Davide Zappacosta.

Al momento la situazione over-22 vede dunque tre slot liberi per gli italiani e uno per un prodotto del vivaio.

A complicare ulteriormente i piani c’è il numero degli “altri”: ad ora sono 19, due in più dei 17 consentiti. Anche se si considerano Lammers e Miranchuk in uscita e fuori dal progetto tecnico, non ci sarebbe spazio per poter aggiungere nessun altro straniero. Si renderebbe dunque necessaria un’altra cessione (Ilicic?).

La direzione che dovrà prendere il mercato sembra dunque abbastanza chiara: c’è bisogno di italiani. Effettivamente i nomi circolati negli ultimi giorni, dai tentativi per Cambiaso (preso dalla Juventus e girato in prestito al Bologna) all’idea Pinamonti dell’Inter, puntano in quella direzione.

Nessuna pista però sembra ancora particolarmente calda, almeno fino a quando non verranno definite altre uscite. Sfoltire per poi inserire nuovi elementi: a un mese dalla prima di campionato, la Dea è ancora un cantiere aperto. E deve tenere un occhio di riguardo agli autoctoni.