La strada del silenzio, Blade runner o L’Intruso? La tv del 13 luglio

Per la prima serata in tv, mercoledì 13 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “SuperQuark”. Scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia, raccontate da Piero Angela in studio con ospiti e filmati da tutto il mondo.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con ” Chi l’ha visto?”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con il talk-show “Controcorrente”.

Canale5 alle 21.30 debutterà la serie “La strada del silenzio”. La trama – ispirata alla favola de Il pifferaio di Hamelin – racconta un evento che turberà profondamente una piccola comunità locale: uno scuolabus con a bordo nove bambini delle elementari, tutti figli di alcune delle famiglie più importanti della zona, assieme ad autista e a un assistente, scompaiono nel nulla. Secondo la polizia, si tratta di un rapimento di gruppo. Un caso nel quale verrà coinvolto anche un giovane giornalista, inaspettatamente al centro degli eventi.

L’intera cittadina è fortemente scossa dalla vicenda. Dal puzzle dei sospetti emergono passioni e intrighi, maschere e doppie vite. Di fronte all’incubo, le persone coinvolte sono costrette ad affrontare i propri dèmoni. È quindi necessario attraversare la Strada Silenziosa, per raggiungere la verità.

Ma, affrontata la necessaria espiazione, arriverà anche la redenzione?

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “L’intruso”; su La7D alle 21.30 “Secretary”; su La5 alle 21.05 “10 regole per fare innamorare” e su Iris alle 20.55 “Blade runner”.

Rai4 alle 21.20 proporrà la serie “Departure”. Un terrificante incidente coinvolge un treno ad alta velocità in viaggio da Chicago a Toronto. L’agente del TSIB Kendra Malley dovrà indagare sul disastro: malfunzionamento o attentato terroristico?

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena l’opera “La fanciulla del West” di Puccini nell’allestimento firmato da Jonathan Miller nel 1991 con la direzione musicale del M° Lorin Maazel. Protagonisti sul palco Plácido Domingo, Mara – Zampieri, Juan Pons, Sergio Bertocchi, Luigi Roni, Antonio Salvadori. Regia tv di John Michael Phillips.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.30 la serie “Chicago Fire”; su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Radio Norba Cornetto Battiti live” e su Italia2 alle 21.10 “My hero academia”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset