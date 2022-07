IVS, un bilancio positivo e numeri impressionanti per la tre giorni di maggio

Bergamo. Record di visitatori per la quarta edizione internazionale della Fiera delle valvole organizzata da IVS. Più di 12000 visitatori, 60 Paesi coinvolti, 15mila metri quadri di superficie occupata, 3 giorni di evento dedicati a 5 temi approfonditi e 14 conferenze e workshop organizzati: un bilancio quindi assolutamente positivo per una kermesse dedicata al settore che ha fatto parlare di sé e del suo mondo non solo in città e nella provincia bergamasca, ma anche in tutto il mondo. Una felice esperienza che non fa altro che rimarcare, una volta di più, la professionalità e la caratura dell’azienda IVS.