In strada i “glutton”, Gori: “Un piccolo tassello per una Bergamo bella e pulita”

Bergamo. Due nuovi macchinari, annunciati in sede di presentazione degli ottimi risultati conquistati dal comune di Bergamo in termini di raccolta differenziata (+77%), quelli che l’amministrazione ha messo in strada nella giornata di martedì.

Aprica ha acquistato due “glutton”, da utilizzare rispettivamente uno in Città Alta e una per le vie del centro piacentiniano, per pulire le strade: si tratta di una sorta di mega aspirapolvere semovente, elettrico, adatto anche alle pavimentazioni storiche e meno ingombrante soprattutto per l’utilizzo nelle giornate di massimo afflusso.

E la soddisfazione per l’impiego dei mezzi è arrivata anche nella serata di martedì da parte dello stesso sindaco Giorgio Gori che così ha postato sulla sua pagina Facebook: “Tenere pulita la città non è facile e richiede innanzitutto la collaborazione, intesa come buona educazione e rispetto degli altri, da parte dei cittadini. Noi però ci teniamo parecchio e cerchiamo, nel limite del possibile, di fare in modo che il servizio di pulizia – che a #Bergamo è affidato alla società Aprica, del gruppo A2A – sia il più possibile curato ed efficiente”.

“Oggi, a questo riguardo, abbiamo presentato una piccola novità. Si tratta di due aspiratori perfetti per la pulizia delle zone più frequentate, quindi innanzitutto il centro e Città Alta – spiega -. Questi nuovi macchinari sono infatti in grado di fagocitare cartacce e mozziconi di sigaretta. In più, essendo dotati di uno spruzzo d’acqua, ci aiuteranno a ripulire gli angoli delle strade e dei portoni, che molto spesso vengono sporcati dalle deiezioni dei cani (tema su cui riceviamo frequenti e giustificate lamentele). Niente di miracoloso, intendiamoci, ma un piccolo tassello che si aggiunge allo sforzo di rendere la nostra città più pulita e più bella”.

Ed è solo l’inizio.