Diciassette anni senza Kika Mamoli: “Sei stata un riferimento per la comunità bergamasca”

Bergamo. Sono trascorsi 17 anni dalla scomparsa di Mariagrazia Mamoli Minetti, per tutti Kika, ex presidente dell’Associazione Cure Palliative e promotrice dell’Hospice di Bergamo. Per ricordarla, alle 18 del 14 luglio all’entrata dell’hospice di Borgo Palazzo verrà celebrata una messa che sarà accompagnata dal coro di Fuipiano al Brembo a cui seguirà un momento musicale del duo di mandolino e chitarra Lamcja – Magoni del gruppo Estudiantina, con un piccolo rinfresco organizzato dai volontari.

Dall’Associazione Cure Palliative spiegano: “Sarà un’occasione per stare tutti insieme con il sorriso: i volontari, i medici, gli infermieri, gli psicologi, i parenti dei malati, i cittadini, gli artisti, le scuole, le aziende… ancora ti ricordano e continuano a portare avanti l’ACP”.

Parlando di Kika, evidenziano: “Sei stata un riferimento importante per ciascuno di noi e per la comunità bergamasca, a cui ti sei sempre dedicata con cura, dedizione e amore. Insieme abbiamo realizzato l’hospice di Borgo Palazzo, poi da noi donato all’ASST Papa Giovanni XXIII. Insieme abbiamo realizzato un sogno: le cure palliative domiciliari, l’ambulatorio di terapia del dolore seguendo migliaia di malati e i loro famigliari.

Il sogno delle cure totali oggi è divenuto un diritto e dal 2022, finalmente, sono una specialità medica. Grazie al sostegno della cittadinanza, delle istituzioni, delle aziende, degli istituti bancari e di tutti i volontari, operativi 7 giorni su 7 in ogni setting coperto, la nostra associazione, la tua associazione Cure Palliative onlus, continua la strada intrapresa da te e con te quarant’anni fa e non si ferma”.

Ricordo di Kika Mamoli