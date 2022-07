Covid, 1.334 positivi a Bergamo e oltre 2.500 prenotazioni per la quarta dose

Sono 1.334 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 15.185 in Lombardia a fronte di 59.061 tamponi effettuati, il 25,7% del totale. Negli ospedali del territorio aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+4) e nei reparti ordinari (+23). Sono 14 i decessi.

Sempre in Lombardia sono 42.881 le persone che si sono prenotate per la quarta dose del vaccino anti-Covid (2.599 a Bergamo), di cui 19.607 nella fascia di età compresa tra i 60 e i 79 anni e 1.469 over 80. Quasi 14mila cittadini hanno ricevuto l’appuntamento per la somministrazione entro sabato.

Le agende a disposizione da oggi al 31 luglio sono al momento occupate per il 55%. Rimane quindi libero e prenotabile il 45% degli slot a disposizione.

“Per accedere ai centri vaccinali e ricevere la quarta dose, così come la terza dose – fanno sapere da Regione Lombardia – bisogna munirsi necessariamente di prenotazione”. Solo per le prime e seconde dosi l’accesso è libero.

Al momento sono 248.190 cittadini lombardi hanno ricevuto la quarta dose, di questi circa 72mila sono stati vaccinati nella farmacie che hanno aderito alla campagna della Regione. Nel complesso sono 437.558 le dosi somministrate nelle farmacie lombarde.