Travolto e ucciso in bici a Clusone: al vaglio la versione della 20enne in auto

Clusone. Ai carabinieri ha raccontato di aver invaso la corsia opposta per cercare di evitare l’uomo che poi ha travolto uccidendolo perchè lui stava sbandando. Una versione che non convince la Procura di Bergamo, che ha nominato due periti per fare luce sull’incidente che sabato pomeriggio è costato la vita a Giovanni Maria Zanoletti, pensionato di 84 anni di Clusone.

La tragedia si è consumata intorno alle 15.30 in via Sant’Alessandro. Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, l’uomo era in sella alla sua bici elettrica, quando è stato travolto da una Nissan Micra azzurrina guidata da una ragazza di 20 anni residente a Ponte Nossa che proveniva dalla direzione opposta.

Nonostante la vettura non procedesse a velocità sostenuta, l’impatto è stato inevitabile e l’anziano è caduto un metro più avanti, morendo dopo alcuni istanti anche a causa di un arresto cardiocircolatorio.

Nessun testimone ha assistito alla scena, nemmeno la nipote della vittima che era con lui in bici ma si trovava più avanti. E nella zona non ci sono telecamere che hanno ripreso l’incidente.

La ragazza in auto ha raccontato di essersi ritrovata di fronte la bici e di aver sbandato per cercare di evitarla. Una versione che lascia qualche dubbio a chi indaga e che sarà al vaglio dei due periti.

Nel frattempo lunedì è stato celebrato il funerale di Zanoletti. L’uomo, che aveva lavorato una vita come infermiere prima della pensione, lascia nel dolore la moglie Giacomina e due figli.

Cordoglio a nome di tutto il paese è stato espresso dal sindaco di Clusone Massimo Morstabilini: “Conoscevo il signor Giovanni e la sua famiglia – le parole del Primo cittadino – . Quando abbiamo saputo della sua morte per noi è stato un duro colpo. Ora spettiamo che le autorità facciano chiarezza sulla dinamica. Intanto ci stringiamo attorno ai parenti per questa perdita”.