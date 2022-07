Francesco Sudati del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo nelle prossime ore.

Analisi generale

Una vasta e ben strutturata cintura di alte pressioni, modulata da un forte Anticiclone delle Azzorre, domina la scena del comparto euro-atlantico alle medie latitudini, relegando modeste perturbazioni al comparto nord-oceanico e condizioni di instabilità sull’est Europa. In questo scenario, proseguono condizioni di tempo stabile sulla nostra regione, salvo la possibilità di brevi e molto localizzati rovesci temporaleschi di passaggio tra il pomeriggio e la serata tra oggi e domani. Temperature in linea con i valori medi del periodo, in un contesto però di siccità più o meno accentuata.

Martedì 12 luglio

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Dal pomeriggio aumento delle nubi a partire dalle zone alpine e prealpine, ove potranno verificarsi brevi e molto localizzati rovesci temporaleschi tra Orobie e Valcamonica, in parziale estensione in serata alle zone pianeggianti orientali, ma in successivo rapido esaurimento.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra 19/21 °C (più elevati nei centri urbani).

Massime stazionarie e comprese tra 30/32 °C.

Zero termico in libera atmosfera a 4000/4200 m.

Venti: In pianura deboli orientali.

In quota deboli o moderati nord-occidentali.