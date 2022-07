Nembro e Bergamo: doppio incontro con Remuzzi

Il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’istituto Mario Negri, sarà il protagonista del prossimo appuntamento del Festival delle Rinascite a Nembro. Mercoledì 13 luglio alle 20.45 in piazza della Libertà terrà un incontro dal titolo “DNA, lo specchio del cambiamento”.

Tre giorni dopo, sabato 16 luglio, presenterà il suo nuovo libro – “Bergamo che non ti aspetti” – alle 18 alla libreria Ubik in via Borgo Santa Caterina, 19/C. All’incontro interverrà Andrea Mastrovito, artista che ha esposto da Bergamo a Roma, al MART di Rovereto, a Milano, New York e in molte altre città.

Il professor Remuzzi si è laureato in Medicina e Chirurgia a Pavia nel 1974 ed è specializzato in Ematologia Clinica e di Laboratorio e in Nefrologia Medica presso l’Università di Milano.

Da sempre il Prof. Remuzzi ha affiancato al lavoro clinico in ospedale un’intensa attività didattica e di ricerca: difatti il professore coordina tutte le attività di ricerca dell’Istituto Mario Negri di Bergamo (di cui dal 2018 ne ricopre la carica di direttore) e coordina anche le attività del Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare ‘Aldo e Cele Daccò’ a Ranica. È autore di diversi libri, di cui l’ultimo è “Le impronte del signor Neanderthal”, edito da Solferino.