L’ex fondista Santus si dimette da assessore: la delega alla Sicurezza passa alla sindaca Riva

Gromo. È durata poco meno di un anno l’avventura di Fabio Santus nei panni di assessore allo Sport, Sicurezza e Viabilità del Comune di Gromo.

Ex fondista e carabiniere, Santus, 46 anni, era il nome di spicco della lista “Gromo da vivere”, alle ultime elezioni rinnovata nel nome, nel simbolo e nei componenti, ma guidata sempre dalla sindaca Sara Riva, 34 anni, giunta al secondo mandato.

In paese la questione è passata piuttosto sottotraccia. “Le dimissioni sono già state protocollate in Comune – conferma Santus -. E a quanto mi risulta, è già stato scelto il mio sostituto”. Ma il motivo delle dimissioni? “Vedute diverse in tema sicurezza”, si limita a commentare l’ex atleta olimpico.

In particolare, dietro alla scelta di Santus ci sarebbe l’autorizzazione di un evento per il quale l’ex assessore ha espresso parere sfavorevole: il ‘Festival Loud&Clear’, in programma dal 2 al 4 settembre nel paese dell’alta Valle Seriana. “Non potendo contare su nessun vigile per monitorare sicurezza e viabilità, avevo dato parere contrario – dice Santus -. Altra cosa che non mi ha convinto, è la possibilità di accamparsi con delle tende anche di notte, per più giornate. Ma con me era d’accordo solo una consigliera”.

La deleghe a Sicurezza e Viabilità sono passate nelle mani della sindaca Riva: “Ho preso atto, andremo in consiglio a breve – commenta -. L’amministrazione comunale prosegue il proprio lavoro con lo stesso impegno, la stessa passione e la stessa determinazione di sempre, le opere e le azioni in programma sono numerose e non ci è consentito perderci d’animo. Ho provveduto alla nomina del nuovo assessore che è il consigliere Davide Tiozzo, con deleghe a sociale e tempo libero. Lo ringrazio per avere accettato questo importante ruolo”.