La canzone della vita, Come un gatto in tangenziale o In onda? La tv del 12 luglio

Per la prima serata in tv, martedì 12 luglio su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “La canzone della vita – Danny Collins”. La storia di una decadente rock star degli anni Settanta. Danny Collins ha più di sessant’anni e nessuna voglia di rinunciare alla sua vita fatta di sesso, droga e rock’n’roll. Il cantante, tuttavia non è soddisfatto della sua carriera artistica, per cui si limita a riproporre a un pubblico poco esigente i successi del passato. Il giorno del suo compleanno, l’artista riceve un regalo inaspettato dal manager Frank Grubman…

Italia1 alle 21.25 trasmetterà “Radio Norba Cornetto Battiti live”.

Su RaiDue alle 21.20 “l’appuntamento è con “Dalla strada al palco”. Una grande festa in cui la RAI offre agli artisti di strada la grande occasione di esibirsi in prima serata, su un prestigioso palco televisivo, davanti alla più inflessibile delle giurie, il pubblico. Conduce Nek.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Filorosso”. Filorosso si propone come spazio di approfondimento e comprensione dei fatti salienti che si dipaneranno lungo l’estate. Negli scenari resi incerti dalla guerra in corso, tra gli interrogativi aperti sulla definitiva evoluzione del contesto pandemico, la politica, l’economia, il problema dell’occupazione, la società sono attese dal passaggio attraverso un’estate non comune su cui si addensano molte domande. Molte le inchieste ed i reportage sul territorio, le interviste e i racconti in studio attraverso gli occhi dei protagonisti della scena italiana e internazionale.

L’attualità e la politica saranno protagoniste anche su La7 alle 20.35 con il talk-show “In onda”.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.30 c’è “Come un gatto in tangenziale”; su Rai4 alle 21.20 “Hellboy”; su Rai5 alle 21.15 “Chesil Beach – Il segreto di una”; su La5 alle 21.05 “New York Academy”; su Iris alle 20.55 “Catlow”; e su Italia2 alle 21.10 “The final destination”.

Da segnalare, infine, su Rete4 alle 21.25 la serie “Harry Wild – La signora del delitto”; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me” e su Mediaset Extra alle 21.15 “Star in the star”.

