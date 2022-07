Incidente in autostrada, 40enne muore investito da un camion

Telgate. Un investimento che si è rivelato fatale quello accaduto lunedì sera lungo l’autostrada A4. Un uomo, di 40 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note, anche perché l’uomo non aveva in tasca nessun documento nel momento dello scontro, è stato investito da un camion sul tratto Ponte Oglio-Grumello Telgate, alle 22 circa, in direzione Venezia-Torino. Due quindi le persone coinvolte nell’incidente, la vittima e il conducente del mezzo pesante. Immediati i soccorsi: due ambulanze e l’automedica per prestare i primi soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia stradale di Seriate.

In prossimità del luogo dell’incidente, gli agenti della stradale, hanno trovato un’auto parcheggiata in corsia d’emergenza. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: non è ancora chiaro se l’uomo si fosse fermato con la sua automobile ed è rimasto vittima di un investimento che gli è stato fatale, oppure se si tratta di un gesto volontario. Gli accertamenti della Stradale sono proseguiti fino a notte fonda per identificare la vittima e ricostruire la dinamica. L’autostrada è stata chiusa durante i soccorsi. Sotto choc, il camionista che non ha riportato nessuna ferita.