Voci Aci in vista di Bergamo e Brescia capitali della Cultura 2023

Pessima gestione di segnaletica e pubblicità stradale: quanto incide sul turismo, anche economicamente?

Chi, come il sottoscritto, è abituato a viaggiare (in auto, in moto, in bicicletta, a piedi) per le strade e i sentieri del mondo, avrà certamente notato due caratteristiche che distinguono il nostro Paese dalla maggior parte dei Paesi europei: la caotica segnaletica stradale, soprattutto quella di carattere turistico, e la devastante, per il paesaggio italiano, pubblicità stradale.

Le due caratteristiche vanno di pari passo ed hanno origini comuni: la scarsa o nulla attenzione al paesaggio, ai cittadini ed ai visitatori e la mancanza quasi assoluta di professionalità di chi è preposto alla realizzazione e apposizione della segnaletica.

Se ci si attenesse scupolosamente ai due strumenti che regolano la materia, anche se in modo un poco sgangherato e contraddittorio come tutte le norme che cercano di tenere insieme “capra e cavoli” (leggi tutela dei cittadini con interessi di operatori turistici e pubblicitari) ovvero, il Codice della Strada e il Codice dei Beni Culturali, i risultati di una maggiore leggibilità della segnaletica realmente utile a cittadini e turisti e di rispetto per il nostro patrimonio culturale e paesaggistico, si potrebbero anche ottenere.

Valle Camonica, per esempio

Ne è una dimostrazione il tratto di SS42 che attraversa la Valle Camonica dove, da una parte una segnaletica turistica semplice, immediatamente leggibile, riconoscibile e mai ridondante, indirizza il visitatore ai principali luoghi di interesse turistico e culturale, mentre dall’altra, una pubblicità stradale fortemente limitata ai soli tratti a basso impatto sul paesaggio, distribuita a cadenze regolari e con un designer coordinato e poco invasivo, consente di tenere insieme “capre e cavoli” in modo da evitare l’eccesso di consumo dei primi (operatori turistici e pubblicitari) a scapito dei secondi (paesaggio e beni culturali).

Chi scrive è stato artefice di una parte significativa di tale risultato, come anche della completa eliminazione della pubblicità lungo le strade statali, provinciali e comunali del Parco Naturale del Ticino. Queste due esperienze sul campo hanno resa possibile la comprensione di alcune caratteristiche del variegato e anarcoide mondo che compone i due aspetti della segnaletica e della pubblicità stradale e di avere sperimentato concretamente alcune possibili soluzioni per porre ordine e rimedio alla scarsa professionalità e alla illegittimità che ruotano attorno a tale mondo.

Iniziamo allora dalla professionalità degli operatori: realizzare e posizionare la segnaletica stradale e soprattutto turistica lungo strade e sentieri non è una operazione difficilissima, ma richiede la conoscenza di alcune norme, di alcune tecniche di base e soprattutto una buona conoscenza dei luoghi.

Invito al turista occasionale

Partiamo dagli aspetti più elementari: la progettazione della segnaletica e la sua messa in opera in modo corretto, funzionale e sicuro. La materia è regolata dall’art 38 del Codice della Strada ma soprattutto dal “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” che definisce nel dettaglio (forse troppo dettaglio!) modalità, responsabilità di progettazione, di realizzazione e di messa in posa della stessa. Basta girare per le nostre strade e si capisce quanto tale regolamentazione sia inapplicata o interpretata fantasiosamente. Colori, forme, dimensioni dei cartelli segnaletici si sprecano, come pure indicazioni farlocche che partono da due presupposti, entrambi sbagliati, che sono: tanto prima o poi, chi vuole arrivarci ci arriva (oggi poi, con il navigatore!) e “tutti capiscono l’italiano”.

Sbagliate perché la segnaletica turistica non è fatta tanto e solo per far arrivare ad un determinato luogo o bene chi ha già deciso di andarvi e magari si è già munito di mappe (digitali e non) per arrivare sul luogo, ma è soprattutto un modo per attrarre il turista occasionale (soprattutto straniero) e per indicare che nelle vicinanze c’è qualcosa di bello e importante da visitare.

Gran varietà di cartelli “naif”

Detto ciò, ognuno di voi avrà sperimentato che ad un primo cartello di indicazione turistica posto magari su una strada statale, poi non ne vengono posizionati altri utili a raggiungere il sito desiderato, con il risultato di far perdere e infine desistere il potenziale visitatore e di farlo pure arrabbiare: come far disamorare alle cose belle di cui è ricco il nostro Paese. L’altro problema è rappresentato dalla segnaletica “naif” ovvero cartelli improvvisati in forme e colori, da Comuni, associazioni varie e Pro Loco, magari messi in opera per momenti occasionali legati a qualche manifestazione, e poi abbandonati a sé stessi, al degrado, all’oblio. Di questa “segnaletica turistica” sono zeppe le nostre strade e solo il tempo e gli agenti atmosferici prima o poi si prenderanno carico di rimuoverla. Un altro modo per far desistere dall’andare a visitare quel dato bene o oggetto, che invece magari meriterebbe.

Molti altri esempi potrei portare in merito, ma mi limito ad un’ultima osservazione: ANAS, Province, Comuni dovrebbero dotarsi di un “Piano della segnaletica stradale”, comprensivo della segnaletica turistica, da far realizzare a professionisti del settore (non all’ultimo arrivato, magari allo stradino) e poi gestiti con professionalità, rimuovendo costantemente la segnaletica ridondante o degradata e aggiornandola nel tempo, tenendo conto anche di coloro che italiani non sono e che quindi devono essere facilitati nella lettura e comprensione.

Urge pulizia del sistema stradale

Se invece affrontiamo il tema della segnaletica pubblicitaria posta lungo le nostre strade, ai problemi sopra evidenziati, centuplicati in gravità e degrado, se ne aggiungono molti di nuovi e peculiari: la totale anarchia in cui versa il settore e la pressoché completa assenza di chi dovrebbe governarlo.

Il primo problema in assoluto è dato dal fatto che la pubblicità stradale, come è avvenuto in quasi tutti i Paesi europei, dovrebbe essere eliminata tout court. È una forma di pubblicità obsoleta, fortemente impattante sul paesaggio, distraente e pericolosa per chi guida che dovrebbe aver altro a cui guardare. Non per nulla è vietata in quasi tutto il resto d’Europa, dove il godimento del paesaggio e dei luoghi e quel senso di “bellezza e ordine” che colpisce il visitatore è dato anche dalla “pulizia” del sistema stradale dalla ridondanza di segnaletica pubblicitaria e no.

In tempi di pubblicità imperante ad ogni livello e molto più pervasiva e attuata con mezzi digitali, sui media, sui telefoni cellulari e in ogni dove, quella stradale è una forma di pubblicità primitiva e con poco ritorno ai clienti. L’unico vero ritorno è per i pubblicitari.

In questo settore il caos regna sovrano: la maggior part dei cartelli pubblicitari posti sulle nostre strade non rispetta né quanto previsto dal Codice della Strada (autorizzazione del gestore della strada, innanzitutto, distanze dalla segnaletica stradale, dai cigli stradali, da rotonde e svincoli vari, dai luoghi oggetto di protezione per la sicurezza), né quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali (divieti di pubblicità luoghi di valore paesaggistico e culturale e necessità, in casi eccezionali, di parere favorevole della Sovrintendenza ai Beni Paesaggistici).

Ambiente, paesaggio e distrazione di massa

Chi dovrebbe vigilare (in primis i gestori della strada e poi la Polizia Stradale) quasi sempre non lo fa e in qualche caso è complice di un vero e proprio sistema di illegittimità programmata che consente alle agenzie pubblicitarie di operare indiscriminatamente e senza regole.

Di fronte a tale congerie di intrighi e omissioni, chiunque abbia cecato di mettere ordine in tale caos si è trovato di fronte all’aggressività dei legali delle imprese pubblicitarie, all’ignavia dei gestori delle strade, all’assenza di chi dovrebbe vigilare che “ha sempre cose più importanti da fare”.

Il problema è talmente incancrenito che nessuno, in realtà, se ne occupa seriamente e quando qualcuno ci prova si trova ad affrontare un coacervo di interessi, omissioni e illegittimità veramente impressionante.

Quanto costano a questo Paese, che fa del turismo uno degli assi portanti della propria economia, il degrado causato alla percezione del paesaggio e all’ambiente, la sciatteria dominante nel settore, la perdita di opportunità economiche che molti operatori subiscono per l’assenza di una politica seria di gestione della segnaletica lungo le nostre strade? Potrebbe essere oggetto di ricerca per qualche istituto universitario perché, mentre da un lato si continua a parlare di “ambiente e paesaggio”, anche con la recente modifica in tal senso della nostra Costituzione, alle parole e alle dichiarazioni di principio non seguono i fatti, o meglio, seguono i fattacci propri di chi interpreta ambiente e paesaggio come beni personali dei quali disporre a proprio piacimento e non quali Beni Comuni di sommo valore per la collettività.

Nella disattenzione di chi dovrebbe occuparsene, ambiente e paesaggio degradano ogni anno di più. Qui però, la cronaca e l’opinione cedono il passo alla politica …. Avremo mai risposta?

di Dario Furlanetto, già direttore dei parchi lombardi di Ticino e Adamello, consulente della CM di Valle Camonica