Urago d’Oglio, investito dopo la Notte bianca: mercoledì il funerale del 15enne Daniele

Mercoledì la piccola comunità di Urago d’Oglio darà l’ultimo saluto al giovane Daniele Goffi, il 15enne investito e ucciso da un’auto sabato notte mentre stava tornando a casa a piedi dalla Notte bianca di Rudiano.

La tragedia si è consumata poco dopo la mezzanotte lungo la Provinciale 2 che collega Urago a Rudiano, due comuni bresciani al confine con la provincia bergamasca. Daniele aveva trascorso la serata alla festa del paese vicino in compagnia di un amico.

Verso le 23.30 i due, non avendo trovato un passaggio per tornare, hanno deciso di incamminarsi a piedi verso le loro abitazioni. Una strada lunga circa un chilometro quella da superare, ma per buona parte senza marciapiede, oltre che stretta e percorsa da camion e auto anche a una certa velocità.

Per illuminare il tragitto e farsi notare dai mezzi in transito gli amici avevano acceso le torce dei loro cellulari. Quando avevano appena superato il cartello di ingresso nel loro paese e si trovano a pochi metri dal centro sportivo dove c’è un marciapiede molto ampio, un’auto che viaggiava nella loro stessa direzione ha travolto Daniele.

Il 15enne è stato sbalzato a una decina di metri di distanza ed è morto sul colpo. Inutile l’intervento sul posto di due ambulanze, automedica ed elisoccorso: troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto.

Sotto shock ma illeso l’amico che era con lui, evitato per un soffio dalla vettura. Alla guida un 23enne sempre di Urago, che ai carabinieri di Chiari ha raccontato di aver visto solo all’ultimo i due giovani sul ciglio della carreggiata e di non essere riuscito ad evitarli.

L’automobilista, indagato a piede libero per omicidio stradale, è risultato negativo al primo alcoltest. La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per valutare l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità.

Nel frattempo qualcuno ha lasciato un mazzo di fiori sul luogo dell’incidente. Daniele lascia nel dolore la mamma Rosalia, il papà Mauro e la sorella Alessia. La salma di è stata composta nella Casa del Commiato Mombelli a Chiari, in attesa del funerale di mercoledì alle 16 nella chiesa parrocchiale di Urago.