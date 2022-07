Un anello ciclo-pedonale di 3 chilometri attorno ai gioielli del Romanico: via ai lavori

Almenno San Bartolomeo. “Sono iniziati i lavori di realizzazione della Ciclovia del Romanico che consentirà di visitare in sicurezza i luoghi più belli e caratteristici del Parto Storico Comunale dell’Agro del Romanico, istituito nel 2013 dal Comune di Almenno San Bartolomeo ” comunica il sindaco Alessandro Frigeni.

“L’intervento prevede la sistemazione e la riqualificazione del tratturo di proprietà comunale che collega Cà Cristallo al parcheggio di San Tomè – sottolinea l’Assessore alle Opere Pubbliche e alla Ciclopedonalità Manuel Rota – oltre che la messa in sicurezza dell’attraversamento ciclo-pedonale in prossimità della strada provinciale ‘degli Almenni’ mediante l’installazione di un impianto semaforico ‘a chiamata intelligente’ che prevede la regolazione dei tempi del semaforo, tramite dei sensori, in funzione del numero di auto presenti, e di una serie di lampioni finalizzati all’illuminazione dell’incrocio. Verrà inoltre sistemato il manto stradale di Via Ponte alla Noca e di Via Della Regina”.

“Grazie a tutti questi interventi – evidenzia Gianbattista Brioschi, presidente della Fondazione Lemine e Consigliere Delegato ai Rapporti con gli Enti Sovracomunali del Comune di Almenno San Bartolomeo – si andrà così a creare un anello ciclo-pedonale di quasi 3 chilometri, che consentirà ai tanti ciclisti e pedoni che già oggi percorrono la pista ciclabile esistente antistante il Parco della Fornace di raggiungere in sicurezza anche il Tempio di San Tomé e la relativa Cascina (sede della Fondazione Lemine), per poi attraversare in sicurezza la strada provinciale e ricongiungersi con la sopracitata pista ciclabile all’altezza di Via della Regina”.