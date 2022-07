Un campo di pressione alta e livellata sul comparto Europeo centro occidentale, determina sul Nord Italia e di fatto sulla nostra regione condizioni di tempo stabile e soleggiato, in un contesto climatico estivo ma con valori tutto sommato nella norma. Tale situazione rimarrà pressoché invariata fino alla prima parte della prossima settimana, ad esclusione del comparto alpino dove nella tarda serata di lunedì potrebbero beneficiare di locali piovaschi dovuti ad infiltrazioni fresche instabili.

Da giovedì 14 luglio l’estensione verso la Spagna e la Francia dell’anticiclone Africano, porterà un nuovo aumento della temperatura con valori oltre la media del periodo e tempo ancora asciutto.

Perseguirà sulla nostra regione, un importante deficit pluviometrico.

Le previsioni per i prossimi giorni di Simone Beretta del Centro Meteo Lombardo

Lunedì 11 luglio 2022

Tempo Previsto: Al mattino sereno o poco nuvoloso, temporanei passaggi innocui di stratificazioni durante il corso della giornata. Addensamenti più consistenti su Alpi e Prealpi, potranno dar luogo in serata a locali piovaschi

Temperature: Minime e massime in lieve calo. Minime in pianura tra 17/19°con valori tra 20/21°C in ambito metropolitano, massime comprese tra 31/33°C. Zero termico a metà giornata stabile attorno 4000 metri.

Venti: Deboli a regime di brezza. In quota a 1500 metri deboli a tratti moderati settentrionali

Martedì 12 luglio 2022

Tempo Previsto: Generalmente poco nuvoloso salvo temporanei passaggi di stratificazioni alte e sottili in giornata

Temperature: Senza variazioni di rilievo. Minime in pianura tra 19/21°C, massime tra 31/33°C. Zero termico attorno a 4100 metri

Venti: Deboli da Est-Sud est. In quota deboli occidentali