Stop agli alcolici a Malpensata, il Comune vince il ricorso

Bergamo. Il Comune di Bergamo vince la causa intentata da un commerciante del quartiere della Malpensata davanti al Tar: l’amministrazione è, infatti, stata ritenuta legittimamente titolata ad agire come avvenuto nel quartiere per vietare la vendita di bevande alcoliche presso 4 esercizi commerciali dell’area compresa tra via Zanica e via Mozart, tutti segnalati più volte per i problemi e il disturbo che i propri clienti creano al quartiere e in particolare ai residenti della zona, come comportamenti generalmente aggressivi, molestie verbali a passanti, violazioni delle norme sull’ordine pubblico.

Il Comune aveva decretato nelle scorse settimane lo stop alla vendita di alcolici, sia somministrazione che asporto, dalle 16 alle 24 e fino al prossimo 30 luglio 2022, per i quattro locali del quartiere, emanando un’ordinanza voluta fortemente dal vice sindaco Sergio Gandi e dalla comandante della polizia locale Gabriella Messina.

L’ordinanza era stata impugnata e il TAR era stato chiamato a esprimersi sulla legittimità del provvedimento: il comune ha vinto su tutta la linea e il giudice ha non solo confermato la correttezza dell’operato dell’amministrazione, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Il comune aveva deciso, dopo il divieto di consumo di alcolici su strada in zona stazione, nella stessa Malpensata e dintorni, anche uno stop anche alla vendita per fasce orarie e soprattutto non generalizzato – come avvenuto, per esempio, per un altro esercizio commerciale di via Novelli -, per non colpire in maniera indiscriminata anche quegli esercizi commerciali che non creano problemi e che contribuiscono a rivitalizzare i quartieri. E proprio questa specificità è sembrata essere un elemento di forza nella sentenza del TAR della Lombardia.

“Siamo molto contenti della sentenza che ha oggi rigettato il ricorso alla nostra ordinanza di divieto di sostanze alcoliche – commenta il vice sindaco Sergio Gandi – non solo perché riconosce il corretto operato del Comune e della Polizia Locale di Bergamo, ma anche perché costituisce un precedente importante per la nostra città, che consente di ipotizzare misure di questo genere anche per altre aree della città, quando ve ne sono i presupposti”.