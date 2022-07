Nations Cup, Davide Plebani argento nell’inseguimento individuale

La Nations Cup di ciclismo su pista ha regalato ulteriori soddisfazioni a Davide Plebani.

Dopo aver condotto l’Italia al successo nell’inseguimento a squadre, il 25enne di Sarnico si è messo in luce anche nell’individuale cogliendo l’argento durante l’ultimo appuntamento della competizione.

Apparso a proprio agio con il tracciato di Calì, Plebani ha chiuso il turno di qualificazione in seconda posizione alle spalle di uno scatenato Jonathan Milan, capace di fermare il cronometro in 4’07”954.

Risultati che hanno permesso ai due azzurri di sfidarsi nella finalissima che ha visto Milan raggiungere l’atleta bergamasco dopo 3.500 metri e tagliare il traguardo in 4’05”373, un tempo che gli è valso il nuovo record della pista.

In campo femminile amaro in bocca per Francesca Pellegrini che ha chiuso in quarta posizione i Campionati Europei Juniores su strada.

La 18enne di Capizzone si è infatti messa a disposizione delle compagne di squadra Eleonora Ciabocco e Federica Venturelli consentendo loro di entrare nel tentativo di fuga decisivo e di salire sui due gradini più bassi del podio.

Un lavoro che non ha impedito a Pellegrini di vincere la volata delle inseguitrici e terminare le proprie fatiche con ventotto secondi di ritardo dalla svizzera Eglantine Rayer.