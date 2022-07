In arrivo il nuovo bonus fiere: cosa è e chi ne può beneficiare

In questi giorni è in fase di conversione il testo del decreto legge 50/2022 (il cosiddetto D.L. Aiuti) e sono previste varie novità, tra cui l’introduzione di incentivi per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.

Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che entro il 31 dicembre 2022 parteciperanno a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.

I fondi messi a disposizione ammontano a 34 milioni di Euro e il contributo verrà riconosciuto secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande. Gli aiuti sono concessi in base al regime “de minimis”, pertanto non potranno accedere all’incentivo le imprese che hanno già utilizzato il plafond di 200.000 euro su base triennale.

Per accedere al bonus i contribuenti dovranno presentare una richiesta in via telematica (entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione) attraverso un’apposita piattaforma, che sarà resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico.

Per presentare la domanda è indispensabile che il contribuente attesti di aver ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore e dichiari altresì di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a tali eventi.

Il buono avrà validità fino al 30 novembre e potrà essere richiesto una sola volta. Entro tale data i beneficiari devono presentare l’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.

All’istanza di rimborso deve essere allegata copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione entro la data di scadenza del buono o in caso di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non sarà riconosciuto alcun rimborso.

Il rimborso delle somme richieste verrà erogato direttamente con accredito sul conto corrente del beneficiario entro il 31 dicembre 2022.

Si segnala che per l’attuazione del bonus potrà intervenire un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che adotti ulteriori disposizioni.