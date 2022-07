Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: in serata l’annuncio ufficiale

Non si può dire che sia un fulmine a ciel sereno, ma la notizia fa comunque rumore. Nei mesi scorsi le voci di crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi si erano moltiplicate anche se i due le avevano smentito a più riprese e ora la loro storia d’amore giunge al capolinea.

Secondo le ultime news, è arrivato il momento della separazione: alle 19 di oggi, lunedì 11 luglio, con un comunicato congiunto renderanno nota la decisione di separarsi in modo consensuale e in grande serenità.

Con il grande rammarico dei fan, così, volge al termine la love story fra l’ex capitano della Roma e la showgirl, che ha da poco concluso la conduzione dell’ultima edizione de “L’Isola dei famosi” su Canale5. Nell’ottobre 2014, come ricorderanno gli ammiratori più attenti, la conduttrice era stata tra gli invitati del matrimonio dell’amica e collega Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, altra unione conclusa in questa pazza estate del gossip 2022.

Si era cominciato a vociferare della fine dell’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi a febbraio, da quando Dagospia svelò il presunto tradimento dell’ex calciatore con Noemi Bocchi, dando il là alle voci di un’imminente separazione con la moglie. La coppia negò in diverse occasioni, in modo più o meno convincente, ma sui social e nella vita privata non parevano più uniti come prima.

Il loro matrimonio, così, si chiude a 17 anni di distanza dalla pronuncia del fatidico sì. Sembra che a mandare definitivamente in frantumi le nozze sia stata la presenza di Noemi Bocchi, incontrata durante un torneo di Padel e avvistata allo stadio vicino allo storico capitano romanista.

Ilary e Francesco hanno 3 figli: Cristian, Chanel e Isabel.