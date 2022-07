EvenFi in crowdfunding: il portale fintech che aiuta startup e PMI a trovare fondi

EvenFi è un agente finanziario regolarmente autorizzato: il suo obiettivo principale è democratizzare l’accesso al credito per tutte quelle società, come le startup e le PMI innovative, che non riescono a ottenere finanziamenti attraverso i canali tradizionali. Lo fa grazie a una tecnologia proprietaria comprensiva di core banking, per eseguire in autonomia le principali operazioni tipiche di ogni istituto finanziario, abbattendo tempistiche e burocrazia e con il supporto di un team che investe direttamente nelle aziende selezionate. In questo modo si garantisce doppiamente la qualità dei progetti presentati in piattaforma.

La soluzione per il credito di startup e PMI

Secondo un’indagine dell’European Commission, una PMI europea su quattro incontra problemi nel richiedere un prestito agli istituti bancari (dati 2020). “Grazie al lending crowdfunding di EvenFi, startup e PMI innovative possono ottenere i fondi di cui hanno bisogno da una folla di piccoli investitori retail. Su evenfi.com il gettone minimo di investimento è pari a soli 20 euro – spiega Diego Dal Cero, CEO e founder di EvenFi – una cifra davvero accessibile a chiunque. Chi investe mette a frutto i propri risparmi, con l’obiettivo di recuperare il capitale e gli interessi in tempi piuttosto brevi, mentre le società ottengono velocemente i fondi di cui hanno bisogno per realizzare i propri progetti, evitando lungaggini burocratiche e richieste di documenti che non possono produrre”.

L’investimento è trasparente e si può liquidare

EvenFi ha messo a punto un sistema di rating per rendere subito chiaro agli interessati quanto è rischioso un investimento. Ad ogni progetto l’algoritmo proprietario di analisi dei rischi assegna un rating che va da A a D, calcolato tenendo conto primo della situazione finanziaria e patrimoniale a partire dagli ultimi 3 bilanci, secondo dello score ottenuto da agenzie esterne e terzo della valutazione del progetto realizzata dagli analisti interni di EvenFi. La società mette poi a disposizione un mercato secondario piuttosto vivace, dove gli investitori possono acquistare i prestiti offerti o vendere le loro posizioni di prestito, nel caso avessero necessità di rientrare velocemente in possesso della propria liquidità.

Diego Dal Cero

La tecnologia che accelera la finanza

EvenFi è l’unione di TO EVEN, che significa “rendere equo” e FI, che sta per fintech. “Applichiamo le nuove tecnologie al mondo della finanza. Un sistema proprietario automatizzato analizza i business plan e la situazione delle aziende. In questo modo possiamo restituire in 36 ore una risposta alla società sulla sua finanziabilità. L’ultima parola va al nostro team, che non valuta semplicemente il business plan ma soprattutto il progetto – sottolinea Matteo Rossi, CMO di EvenFi. Ci concentriamo sulla sostenibilità degli obiettivi e sulla possibilità reale, da parte delle PMI o delle startup, di affrontare la restituzione. Il progetto presentato deve poter portare a una reale crescita e/o risparmio”.

Dopo l’analisi dei requisiti e la pubblicazione sulla piattaforma, in genere bastano due settimane perché la società si veda arrivare i soldi sul conto. Gli utenti possono anche attivare un meccanismo di auto-invest, che sulla base del budget e della propensione al rischio, sceglie automaticamente dove allocare i risparmi. “Crediamo molto nella possibilità di rendere più semplice e decentrato l’investimento grazie alla tecnologia, ma ci teniamo anche al rapporto umano. Ecco perché abbiamo ideato, soprattutto per quelle aziende che offrono un prodotto b2c che può essere d’interesse diretto per gli investitori, un momento di incontro live. Si chiama “l’aperitivo virtuale” ed è l’occasione per i potenziali investitori di parlare direttamente con founder e CEO e soddisfare eventuali curiosità o sciogliere i dubbi” spiega Rossi.

Matteo Rossi

Le opzioni di prestito alle aziende

Il portale evenfi.com offre diverse opzioni di investimento in relazione alla società richiedente. Il prestito erogato può venire rimborsato con interessi a cadenza mensile e capitale da restituire in toto una volta realizzato il progetto, oppure con rate mensili che comprendono sia una quota di capitale crescente sia degli interessi (questi ultimi decrescenti). Oppure ancora attraverso una modalità che permette di restituire il capitale dinamicamente, in base al fatturato.

“Inoltre, EvenFi Ventures è tra i pochissimi operatori di crowdlending a offrire la possibilità di ottenere un prestito ponte in vista di un finanziamento da parte delle Istituzioni. Pensiamo a una startup che ha vinto un bando europeo e che riceverà 100.000 euro a fine 2023, nel frattempo come può fare per portare avanti i propri progetti di crescita? Gli investitori registrati su EvenFi possono fornirle velocemente i fondi di cui ha bisogno” conclude Federico Shaw, CFO di EvenFi.

La campagna di crowdfunding

Ad oggi, evenfi.com conta circa 18,5 mila utenti e più di 200 progetti promossi per un importo complessivo di quasi 18 milioni di euro. Inoltre, a soli 24 mesi dal lancio, EvenFi ha già esportato il proprio business anche in Spagna e Portogallo. Un’azienda in forte crescita che può rappresentare un’ottima opportunità di investimento, come testimonia l’andamento velocissimo della campagna di equity crowdfunding in corso su WeAreStarting che ha raccolto oltre 300mila € in sole 24 ore.

