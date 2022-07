Covid, altri 31 decessi in Lombardia: “Subito quarta dose di vaccino agli over 60”

“L’Ecdc e l’Ema hanno aperto alla somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni. Già oggi (lunedì 11 luglio, ndr) adegueremo le nostre linee guida, circolari e indicazioni a questa determinazione. Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni. Guai a pensare che la battaglia contro il Covid sia vinta, è ancora in corso e dobbiamo tenere un livello di attenzione e di prudenza”: lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto al congresso nazionale Uil pensionati. Nel frattempo, a fronte di 15.526 tamponi sono 3.666 i nuovi positivi in Lombardia (23,6%). Di questi, 288 in Bergamasca. Negli ospedali del territorio aumentano di una unità i ricoveri in terapia intensiva e di 27 nei reparti ordinari, sono invece 31 i decessi.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 15.526, totale complessivo: 39.137.866

– i nuovi casi positivi: 3.666

– in terapia intensiva: 29 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.306 (+27)

– i decessi, totale complessivo: 40.988 (+31)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.164 di cui 526 a Milano città;

Bergamo: 288;

Brescia: 565;

Como: 177;

Cremona: 108;

Lecco: 61;

Lodi: 77;

Mantova: 151;

Monza e Brianza: 344;

Pavia: 269;

Sondrio: 73;

Varese: 212