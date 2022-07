Costim, balzo del fatturato: +52%, passa da 215 a 328,5 milioni

Bergamo. L’Assemblea dei Soci di Costim – primo player nazionale industriale integrato e digitalizzato, che opera lungo tutta la filiera del real estate per la realizzazione “chiavi in mano” di grandi progetti di rigenerazione urbana in conto proprio e di terzi – ha approvato il Bilancio Consolidato di Gruppo 2021, che si è chiuso con un fatturato aggregato di 328,5 milioni di euro, in crescita (+52%) rispetto ai 215 milioni di euro registrati nell’esercizio precedente.

“Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti in un momento particolarmente sfidante e complesso dal punto di vista del contesto – commenta il Ceo di Costim, Jacopo Palermo –. È merito di un grande lavoro di tutte le risorse, che consolida il posizionamento di mercato di tutte le società del Gruppo e ci consente di puntare ad obiettivi importanti per gli esercizi a venire”.

Ognuna delle tre controllate ha contribuito significativamente al risultato complessivo di Gruppo: Impresa Percassi – con 197 professionisti, un portafoglio ordini di oltre 725 milioni di euro e 30 cantieri in Italia, Francia, Belgio e Svizzera – ha registrato 226 milioni di euro di ricavi; Gualini – che impiega 150 risorse in 10 cantieri, per un portafoglio ordini di 100 milioni di euro – ha chiuso l’anno con 58 milioni di euro di ricavi ed Elmet – con 133 professionisti in 450 commesse per un portafoglio ordini di 80 milioni di euro – ha registrato un valore della produzione di 34 milioni di euro.

La crescita dei volumi produttivi e le iniziative di efficientamento dei costi di struttura permettono di mitigare la pressione sulla redditività dovuta agli shock macroeconomici e mantenere un EBITDA margin aggregato in linea con l’esercizio precedente e pari a circa il 4%.

Parallelamente, migliorano gli indici finanziari a conferma della capacità del Gruppo di perseguire una crescita sostenibile.

Nei prossimi anni il Gruppo punta a superare i 500 milioni di euro di fatturato aggregato, grazie a un portafoglio ordini già oggi consolidato e all’ulteriore sviluppo di un Piano Industriale, che poggia su 6 pilastri: sviluppo di iniziative in conto proprio e progetti integrati; crescita del business conto terzi e dei mercati esteri, tramite crescita interna e operazioni di M&A; investimenti per lo sviluppo di nuove business unit; progressiva digitalizzazione e investimenti in Ricerca & Sviluppo per aumentare l’efficienza dei processi interni e di produzione; investimenti per la continua formazione e lo sviluppo delle competenze del personale