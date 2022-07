Campionati Italiani di atletica paralimpica, Oney Tapia trionfa nel getto del peso

I Campionati Italiani di atletica leggera paralimpica si sono chiusi con il doppio titolo di Oney Tapia.

Dopo aver centrato il successo nel lancio del disco, il 46enne di Sotto il Monte si è confermato il punto di riferimento anche nel getto del peso tricolore aggiudicandosi il titolo nella categoria F11.

Il portacolori delle Fiamme Azzurre ha infatti ritrovato confidenza nell’attrezzo e, dopo una prima parte di gara in sordina, ha firmato la misura migliore in occasione del terzo tentativo scagliando il peso a 13,04 metri.

Seppur distante dal proprio record nazionale, Tapia ha provato in diversi modi a migliorarsi nel proseguo della competizione sfiorando in diverse occasioni il muro dei tredici metri.

Numerose soddisfazioni sono giunte anche dai duecento metri che hanno visto protagonista ancora una volta Valentina Petrillo, già a segno nelle altre distanze della velocità nella categoria T13.

La portacolori dell’Omero Bergamo ha mostrato lungo la pista di Padova la propria poliedricità terminando le proprie fatiche in 26”34 e confermandosi così nuovamente in crescita dopo il primato italiano firmato a fine giugno.

La distanza è apparsa particolarmente favorevole anche per Makhoudia Mbengue (Omero Bergamo) che ha sfatato il tabù dell’oro imponendosi nella gara T12 in 25”29 e lasciandosi alle spalle il compagno Matteo Comi, quarto in 28”29.

Piazza d’onore invece per la giovanissima Margherita Paciolla (Omero Bergamo) che ha chiuso la due giorni patavina con un argento nella prova femminile fermando il cronometro in 30”16 e condividendo il podio con la collega Anna Zogno, terza in 32”34.

L’atletica bergamasca ha potuto sorridere anche per l’ultima giornata dei Campionati Italiani Juniores andati in scena a Rieti che ha regalato al movimento orobico due medaglie d’argento.

A brillare nella rassegna giovanile sono stati Samuele Rignanese e Alessandro Morotti (Atletica Bergamo 1959) che sono saliti sul secondo gradino del podio rispettivamente nei 200 e nei 1500 metri.

Già a segno nei 100, Rignanese ha cancellato dopo trentanove anni il record provinciale Marco De Pasquale fermando il cronometro in 21”22 e centrando così il pass per i Mondiali Under 20 in programma a Calì il prossimo agosto.

Discorso diverso invece per Morotti che ha sfiorato il successo nella gara di mezzofondo tagliando il traguardo in 3’54”05 e fermandosi a soli dieci centesimi dal bellunese Thomas Serafini (Athletic Club Firex Belluno).