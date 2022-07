Bolgare, pensionato trova portafoglio con 470 euro e lo fa avere al proprietario

Bolgare. Quando ha visto quel portafoglio per terra si è ricordato del senso civico che aveva avuto per anni indossando la divisa. Così Davide Fadda, ex tenente capo della polizia penitenziaria di Bergamo, ora in pensione, è riuscito a farlo riavere al proprietario.

È successo nei giorni scorsi. L’uomo, residente a Calcinate, mentre stava entrando alla Conad di Bolgare per fare la spesa, nel parcheggio ha notato il borsello e l’ha raccolto. All’interno, oltre a documenti e carte di credito, c’erano 470 euro in contanti.

Fadda, 59 anni, non ci ha pensato due volte e dopo aver terminato le commissioni si è recato al comando di Polizia locale del suo paese, nella speranza che gli agenti potessero risalire al possessore.

Il portafoglio è stato affidato per competenza ai colleghi di Bolgare, che grazie a un biglietto da visita di un’azienda di autotrasporti hanno rintracciato l’uomo che l’aveva smarrito. Si tratta proprio di un camionista, 57enne, di origine senegalese, residente in provincia di Asti.

L’autista, che per lavoro transita spesso nella nostra provincia, si è così recato a Bolgare per riavere il suo portafoglio. Gli agenti gli hanno dato anche il numero di Fadda, che ha già ricevuto una commossa telefonata di ringraziamento con la promessa di un incontro per un caffè nei prossimi giorni. E magari di una meritata ricompensa.