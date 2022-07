Sono aperte le iscrizioni al Corso di Laurea in Infermieristica di Humanitas University. Il corso di studi, articolato su tre anni, prevede 50 posti disponibili anche presso la sede di Bergamo, in via Andrea Moretti 11.

A questi si aggiungono 85 posti presso la sede di Humanitas University a Pieve Emanuele, in provincia di Milano, e 30 posti presso la sede di Castellanza, in provincia di Varese, per un totale di 165 posti.

Il Corso di Laurea triennale in Infermieristica a Bergamo

Il Corso di Laurea triennale in Infermieristica a Bergamo è attivo dal 2017 in stretta collaborazione con l’ospedale Humanitas Gavazzeni, sede dei tirocini. L’attività didattica è a cura dei professionisti di Humanitas University e Humanitas Gavazzeni con la collaborazione, per alcune materie, dell’Università degli Studi di Bergamo.

Il corso di laurea triennale in infermieristica a Castellanza, invece, è attivo in stretta collaborazione con l’ospedale Humanitas Mater Domini, sede dei tirocini dal 2021 e le lezioni si svolgono presso la sede della LIUC Università Cattaneo.

La modalità di iscrizione

É possibile iscriversi al test di ammissione entro e non oltre il 24 agosto 2022. La prova si terrà giovedì 1 settembre in modalità online.

Tutte le informazioni sul sito di Humanitas University, dove è disponibile anche la sezione dedicata al corso di preparazione online intensivo della durata di una settimana. Online anche le informazioni per candidarsi alle borse di studio messe a disposizione dall’Ateneo.

La scelta del corso e della sede di studio (Pieve Emanuele, Bergamo o Castellanza) avviene a seconda della preferenza indicata dal candidato in riferimento a infermieristica o fisioterapia. Sulla base della scelta dichiarata e del punteggio ottenuto al test di ammissione, il candidato verrà ammesso al relativo corso di studi.

Essere infermiere

L’obiettivo del Corso di Studi, abilitante alla professione di Infermiere, è di formare professionisti che opereranno nel Sistema della salute in contesti ospedalieri, domiciliari, strutture residenziali, ecc. con elevate competenze basate sulle recenti evidenze scientifiche.

L’acquisizione della laurea triennale in Infermieristica permette inoltre l’accesso al corso biennale di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche.

Il Corso di Laurea in Infermieristica offre concrete opportunità di crescita e sviluppo professionale, prevedendo incontri di orientamento al mondo del lavoro e dell’ordine professionale.

Secondo il Rapporto Almalaurea 2021, i laureati del Corso di Infermieristica di Humanitas University hanno un tasso di occupazione dell’82% (a 12 mesi dalla laurea).

Il Corso di Laurea in Infermieristica comprende attività teorica, pratica e clinica, si avvale di lezioni frontali, metodologie didattiche attive anche con l’utilizzo di simulazioni avanzate, attività professionalizzanti ed elettive, e si conclude al termine del triennio con una prova finale.

L’esperienza clinica inizia dal primo anno di corso, sotto la supervisione di un tutor, dopo aver sperimentato in sicurezza tutte le procedure e le manovre assistenziali grazie alle esercitazioni in laboratorio e alle attività di simulazione. Una rete di tutor didattici e clinici aiuta lo studente a orientarsi e a sviluppare le competenze infermieristiche direttamente nella realtà clinica.

Il progetto formativo è costruito sulla base di un forte legame tra teoria e pratica. Per permettere uno sviluppo efficace e rapido di competenze specifiche, le conoscenze dello studente vengono declinate sulla base del suo personale stile di apprendimento.