Ricordando il professor Marco Sirtori: tra colleghi e studenti, tra poesia e musica

L’Università è prima di tutto comunità, ora come non mai, ora più che mai: ora, la comunità accademica dell’Università degli Studi di Bergamo si stringe nel ricordare il professor Marco Sirtori, venuto a mancare a soli 55 anni dopo un male fulmineo. Docente di letteratura italiana contemporanea e linguaggi letterari presso il dipartimento d’eccellenza di lingue e letterature straniere moderne, ha lasciato sconvolti colleghi e studenti con la sua prematura scomparsa di cui è giunta notizia nella sera di questo venerdì, l’8 luglio.

Impossibile per gli studenti di processi interculturali e lingue orientali non aver incontrato il professore nel primo anno del loro cammino verso la laurea triennale.

Per le matricole dell’annus terribilis 2020/2021, le cui lezioni si sono svolte quasi interamente a distanza, è stato il primo volto ad apparire sullo schermo e a fare lezione per tutto il primo semestre con la tenacia e la forza di chi, pur relegato alla freddezza della Dad a causa dell’emergenza sanitaria, ha voluto comunque far sì che la sua buona parola arrivasse ai suoi studenti. Anche tra slides e piattaforme, ha preso col sorriso ogni incidente informatico e il suo discorso appassionato ha raggiunto il cuore di chi lo ha ascoltato.

Non una volta negò il suo aiuto a chi, dall’altro estremo del cavo, viveva con difficoltà quella situazione così insolita anche per lui, che parlava in cravatta dal suo studio di casa. La sua grande umanità ed esperienza arrivarono anche ad arricchire, a partire da quello stesso anno accademico, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità dell’Università.

Il suo insegnamento, innovatore e sempre brillante, ha toccato argomenti come il legame tra la poesia e la musica nella letteratura italiana a partire dal medioevo. La metrica e la letteratura in generale erano il punto focale del suo corso, come del resto la musica è stata una parte fondamentale della sua vita: i suoi recenti album Vanity e Nautilus restano come testimoni della sua profonda passione per la canzone italiana ed internazionale, di cui ha proposto cover e rivisitazioni a dir poco originali. A condividere con lui questa passione il musicista Ruggero Caso, suo amore di una vita, che su instagram scrive “con te il cuore mi esplodeva di gioia. Hai combattuto fino alla fine come un leone, oggi una parte di me va via con te”.

In un’intervista comparsa sul blog Now We Rise, Sirtori spiegava con gioia come le sue due grandi passioni, letteratura e musica, abbiano trovato una sintesi proprio nei suoi scritti accademici. Nella stessa occasione, inoltre, spiegava che “la letteratura è la dimostrazione che una vita non ci basta: la lettura, tramite l’immedesimazione nei personaggi di finzione, ci permette di moltiplicare le nostre esperienze, di esplorare mondi sempre nuovi, di sperimentare esistenze parallele e identità plurime”, un messaggio che adesso come non mai appare forte e deciso.

Ad assisterlo, negli ultimi anni di docenza, Thomas Persico, ricercatore con cui ha peraltro condiviso una recente pubblicazione scientifica, Sulle tracce del Dante minore: “In questo giorno doloroso è mancato un Amico carissimo – è lui stesso a scrivere nel suo addio al professore sui social – la tua memoria resterà per sempre viva nei nostri cuori e nei nostri pensieri”.

La collega di lingua inglese Marina Dossena si dice certa “che la sua immagine e il suo esempio ci accompagneranno sempre”, definendolo “un docente attento, coltissimo e cordiale”.

Dall’altra parte della cattedra, studenti ed ex-studenti a ricordarlo per come lo hanno conosciuto, non come un professore qualsiasi si direbbe. L’Edublogger Dario Pezzoni, laureato proprio a Bergamo, parla di “un ganzo, di cui gli studenti si ricordano anche dopo anni”, ricordando con ironia di quella volta in cui fu bocciato dal professore per uno scivolone su Montale, così come quella grande lezione che gli ha lasciato: “nella vita serve preparazione, ma anche amore per le cose che si fanno”.

Anch’io, da studente, sedevo dall’altra parte della cattedra.

Non sarà la firma apposta a questo articolo a farmi desistere dall’attraversare la quarta parete per esprimere il dolore che a me e ai miei compagni provoca la scomparsa del professore. Quello della sua materia è stato il mio primo esame universitario di sempre, dato in pieno lockdown seduto sulla stessa sedia su cui ora batto queste righe.

“In un mondo ideale tutte le qualità di una persona dovrebbero trovare espressione in università”, mi scriveva in una mail personale pochi giorni dopo quell’appello d’esame; ora che la nottola di Minerva ha finito il suo volo, professore, non posso che riconoscere come, attraverso l’università, la Sua vita così amorevolmente coltivata ha davvero seminato i cuori di tanti dei Suoi studenti, che insieme a me si trovano senza parole nel vestire un “addio” da dedicarle. Ci faremo forza nel ricordare come, quando il Covid imperversava, ha valicato il confine delle aule riuscendo a trasmettere il Suo sapere attraverso i nostri schermi, certi di come saprà vivere ancora attraverso di noi, professore, valicando anche il confine del mondo terreno.