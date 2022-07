Nottata in tenda al parco Solari: tra pizza, yoga e profumo di brioches

Bergamo. Una notte in tenda, ma non in campeggio. Nella serata di sabato 9 luglio il parco Solari di Valtesse è tornato ad ospitare canadesi e igloo per una serata all’insegna della condivisione e dello stare insieme. Un appuntamento molto atteso dalle famiglie e dai bambini del quartiere, proposto anche quest’anno dall’associazione di promozione sociale ValtEssere e dalla rete sociale I colori della Morla.

Ritrovo a partire dalle 18 per montare le tende: chi non ne aveva una ha potuto utilizzare quelle messe a disposizione dagli organizzatori. Gruppi di ragazzini hanno armeggiato con picchetti, martelli e tiranti, cercando di capire da soli i vari passaggi per allestire l’accampamento. Ad ogni offerta di aiuto da parte degli adulti, un coro di “no” come risposta.

Cena al sacco o con pizza d’asporto, tutti insieme in grandi tavolate sistemate nella piazzetta del parco. Alla serata ha preso parte anche il nuovo parroco, don Gianluca Salvi, da meno di un mese alla guida della parrocchia di Valtesse. Un’occasione per conoscere le varie realtà del quartiere, per incontrare le persone, per trascorrere qualche ora in compagnia e lanciare già qualche proposta.

“Sarebbe bello recuperare il vecchio campo sportivo, ora invaso dalle erbacce e in disuso da anni”, ha comunicato il prete, cercando il supporto degli uomini presenti alla serata. Il lavoro non sarà certo leggero, ma lo spazio potrà poi essere nuovamente messo a disposizione della comunità.

Terminata la cena, mentre gli adulti chiacchieravano, ai bambini è stata proposta una lezione di yoga, nella speranza di conciliare loro il sonno. Ma i più, eccitati dall’avventurosa nottata che li attendeva, di dormire non ne volevano sapere.

Ritrovo in tenda per raccontarsi storie di paura alla luce delle torce elettriche, spazio per fare nuove amicizie e consolidare legami già rodati, spuntini notturni con patatine e caramelle che spuntavano dagli zainetti.

Dopo qualche ora di sonno, il profumo fragrante delle briosches ha svegliato i “campeggiatori”, che si sono ritrovati di nuovo ai tavoli per una ricca colazione offerta dalle due associazioni. Una volta smontate l’accampamento, riposti i tavoli e ripulito il parco, i partecipanti si sono salutati dandosi appuntamento alla prossima estate.