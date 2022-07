La Rete Bibliotecaria Bergamasca sbarca su TikTok. L’obiettivo è quello di raggiungere anche le fasce più giovani, coinvolgendo i ragazzi e invitandoli alla lettura attraverso video, consigli di lettura, proposte di attività e challenge, le sfide tanto amate dai giovani.

La Rbbg investe molto sulla comunicazione con gli utenti e lo fa attraverso numerosi canali, compresi i social. Sono attive da tempo le pagine Facebook e Instagram, entrambe molto seguite ma, per stare al passo con i tempi, ora si è puntato anche su TikTok.

Molto amato dagli adolescenti e dai giovanissimi, in Italia gli iscritti a questo social sono 5,4 milioni. Aprendo un profilo si possono realizzare brevi videoclip abbinate a musica, effetti sonori e filtri.

E la Rbbg per presentarsi ha postato sul proprio profilo, visibile all’indirizzo https://vm.tiktok.com/ZMNRgD3XY/, un video in bianco e nero che riprende giovani socializzare all’esterno di una biblioteca. Come sottofondo musicale il brano musicale Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber. A questo sono seguiti altri post dedicati alle biblioteche della rete e alla promozione di libri.

Ma perché la Rete bibliotecaria ha scelto di approdare su TikTok?

Lo spiega il presidente della Rbbg Gianluca Iodice: “Lo scopo è quello di arrivare ai ragazzi, che rappresentano la fascia che legge meno. Dopo le scuole medie, i giovani tendono ad abbandonare la lettura a causa della mole di studio che devono affrontare, delle varie attività pomeridiane alle quali spesso partecipano, della voglia di socializzare e uscire con gli amici. Il tempo per prendere in mano un libro quindi si riduce e se non si è dei lettori forti si rischia di perdere questa buona abitudine, invece, molto presente nei bambini e nei pre-adolescenti fino ai 14 anni. Attraverso TikTok speriamo di contribuire a riaccendere l’interesse per i libri e per le iniziative culturali che vengono proposte dalle biblioteche della Rete. Leggere una buona recensione, vedere un video accattivante sulle varie attività, comunicare con un linguaggio che cattura l’attenzione di ragazzi, può rappresentare una buona strategia per spingerli a frequentare la biblioteca”.

Daniela Nisoli, responsabile della Comunicazione della Rbbg, spiega: “Cerchiamo sempre di tenerci aggiornati, al passo con le tendenze anche a livello social, perché desideriamo dare risposte a pubblici diversi e attraverso TikTok vogliamo catturare l’attenzione degli adolescenti e preadolescenti. Grazie all’aiuto di una giovane bibliotecaria abbiamo quindi deciso di aprire un profilo su TikTok con l’obiettivo di tenerlo sempre aggiornato postando informazioni, iniziative, recensioni che possano essere d’interesse per questa fascia di utenza”.

Innovazione e attenzione per i giovani viaggiano su uno stesso binario per la Rbbg.

Nell’ultimo periodo tutta la parte del catalogo digitale è stata potenziata: il 10% della spesa destinata alle biblioteche dei Comuni viene infatti investita nell’acquisto di libri digitali.

Un impegno importante, necessario anche all’avvio di un progetto che a partire da settembre coinvolgerà le scuole superiori di città e provincia. Si chiama MLOL Scuola e prevede il libero accesso a studenti e insegnanti al catalogo digitale della Rbbg.

“Un progetto, condiviso con l’Ufficio scolastico e con il dirigente Vincenzo Cubelli – spiega il presidente Iodice -, che punta a fornire agli istituti secondari di secondo grado una biblioteca digitale dalla quale attingere non solo per quanto riguarda l’aspetto didattico e di ricerca, ma anche per il piacere personale di leggere, approfondire, prendere spunto”.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico verrà quindi avviata la sperimentazione con le varie scuole superiori che accetteranno di aderire alla proposta della Rete. L’idea futura è quella di aprire dei punti prestito fisici all’interno dei vari istituti.

La sfida della Rbbg è quella di coinvolgere maggiormente gli adolescenti e i giovani rendendoli protagonisti, catturando la loro attenzione con formule e con un linguaggio accattivante, che possa appassionare i ragazzi chiamandoli a partecipare attivamente alle proposte culturali attraverso contest, challenge, gare, concorsi, confronti e competizioni.

Diversi Comuni appartenenti ai Sistemi bibliotecari della Rete si sono già attivati in questo senso, organizzando iniziative dedicate a questa fascia di lettori che hanno ottenuto un grande successo e un’ampia partecipazione.