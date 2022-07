La prima dell’Atalanta è la fiera del gol: 15-0 alla Rappresentativa Valseriana

Clusone. Sole e nuvole si alternano nel cielo della Valseriana per la prima sgambata dell’Atalanta nella stagione 2022/23. Dea impegnata al centro sportivo dell’ASD Città di Clusone contro la Rappresentativa Valseriana, con oltre 2000 tifosi presenti sugli spalti e il festival del gol in campo: sono 15 le reti totali realizzate dai nerazzurri. In luce in particolare Boga, Miranchuk e Malinovskyi a segno con una tripletta.

Assenti gli acciaccati Cambiaghi, che si è allenato a parte, e De Roon, fermato da una contrattura, oltre al lungodegente Zappacosta. Musso e Toloi sono rimasti a Zingonia, mentre Pasalic ancora in permesso. Nell’undici titolare debutto per Ederson con Scalvini al suo fianco. Ruggeri stringe la posizione e fa il terzo di sinistra in difesa insieme a Okoli e Palomino davanti a Sportiello. Tridente con Boga, Zapata e Muriel.

I primi spunti sono di Zortea, che gioca a piede invertito da sinistra. Suo anche il primo tiro in porta, su imbeccata di Okoli. A sbloccare ci pensa Palomino dopo un flipper dentro l’area. Bissa Boga dopo un paio di tentativi di Zapata. L’ivoriano arriva anche al raddoppio su assist di Ederson. Il portiere Bertolino della Rappresentativa Valseriana ha modo di mettersi in mostra in un paio di circostanze, ma nulla può sull’asse Cissé–Muriel che regala il quarto gol. Leggera reoccupazione per Okoli a metà tempo, a terra dopo esser stato toccato duro da dietro, ma si rialza e anzi tranquillizza tutti con un paio di discese niente male.

Dopo una fase di stanca dovuta anche alla girandola di cambi della Rappresentativa, che cambia l’intera formazione al 30’, c’è spazio per un po’ di show di Muriel, ispirato tra dribbling e giocate di fino, una delle quali diventa assist per il 5-0 Zapata. Boga arrotonda chiudendo il set con una bella conclusione da posizione defilata, la sua personale tripletta.

La ripresa porta un’Atalanta nuova per dieci undicesimi, con la sola conferma di Cissé sull’out di destra. La difesa a tre prevede l’abbassamento di Hateboer sul centro-destra, mentre in attacco è Ilicic a giocare centralmente. Proprio lo sloveno regala il primo assist della sua ripresa a Miranchuk dopo 4 minuti. Il russo bissa al 53’ con un tocco sotto davanti al portiere. Dagli spalti è forte il supporto per Ilicic (“resta a Bergamo”), lui risponde con colpi di tacco e finezze e regala un altro pallone d’oro a Malinovskyi, per poi lasciare il campo a Lammers per il cameo finale.

Nella seconda rivoluzione nella rappresentativa, che cambia l’intero undici al 60’, c’è spazio anche per qualche parata del classe ’68 Luca Carminati, che nega la rete a Lammers e Maehle, anche se nulla può su Miranchuk (tripletta) e Malinovskyi. Il conto lo chiudono Hateboer, Cissé, Koopmeiners e ancora Malinovskyi, che fa tripletta e arrotonda a quota 15.

Il prossimo appuntamento in amichevole dei nerazzurri sarà mercoledì alle 17, sempre al centro sportivo di Clusone, contro la rappresentativa Serie D.

IL TABELLINO

ATALANTA-RAPPRESENTATIVA VALSERIANA 15-0

MARCATORI: 9’ Palomino (A), 13’, 17’ Boga (A), 20’ Muriel (A), 41’ Zapata (A), 44’ Boga (A), 49’, 53’ Miranchuk (A), 67’ Malinovskyi (A), 69’ Miranchuk (A), 82’ Malinovskyi (A), 86’ Hateboer (A), 88’ Cissé (A), 89’ Koopmeiners (A), 90’ Malinovskyi (A).

ATALANTA 1° tempo (3-4-2-1): Sportiello; Okoli, Palomino, Ruggeri; Cissé, Scalvini, Ederson, Zortea; Boga, Muriel; Zapata. All. Gasperini

ATALANTA 2° tempo (3-4-2-1): Rossi; Hateboer, Demiral, Djimsiti; Cissé (65’ Ruggeri), Koopmeiners, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Miranchuk (83’ Cissé); Ilicic (72’ Lammers). All. Gasperini

RAPPR. VALSERIANA (3-4-3): Bertolino; Caccia, Cassinelli, Confalonieri; Franchini, Pellicioli, Crotti, Bosoni; Tiraboschi, Lapadula, Capelli. Subentrati: Bogazzi, Carminati, Carrara, Bastioni, Masserini, Riva, Brembilla, Nafidi, Zenoni, Gallizioli, Piantoni, Bigoni, Cavagnis, Plodari, Ruggeri, Ghilardi, Zenucchi, Ruffato, Marchesi, Borlini, Biava. All. Radici

Arbitro: Giovanni Agostoni (sezione di Milano)

Spettatori: 2000