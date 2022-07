Villa Gromo di Mapello, alle pendici del Monte Canto in provincia di Bergamo, ha ospitato l’inaugurazione ufficiale del 12° Concorso d’Eleganza Città di San Pellegrino Terme. Al taglio del nastro sono intervenuti il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, l’Assessore Regionale al Turismo Lara Magoni, il sindaco di Mapello Alessandra Locatelli, il Presidente dell’ASI Alberto Scuro e il Presidente del Club Orobico Ugo Gambardella.

“I veicoli storici – ha detto il Ministro Garavaglia – hanno una potenza incredibile per la promozione dell’offerta turistica del nostro Paese, maggiormente amplificata dal connubio con le antiche dimore come quella che ha ospitato la prima giornata del Concorso”.

“La significativa presenza delle istituzioni – sottolinea Alberto Scuro, presidente ASI – è segno di grande attenzione e interesse verso un settore, quello dei veicoli storici, capace di contribuire alla promozione del Paese, del patrimonio storico, artistico e culturale diffuso in tutta Italia. In queste occasioni, i veicoli storici diventano essi stessi attrazione turistica e volano economico per le località in cui si svolgono i nostri eventi”.

Il Concorso d’Eleganza di San Pellegrino Terme fa parte del prestigioso calendario di ASI Circuito Tricolore, serie nazionale istituita dall’Automotoclub Storico Italiano per incentivare la scoperta dei territori con l’uso consapevole e responsabile dei veicoli storici.

Al termine della cerimonia sono state presentate le auto e le moto storiche che, domenica 10 luglio, si sposteranno su viale Papa Giovanni XXIII a San Pellegrino Terme, per rimanere in esposizione fino alle premiazioni degli esemplari più significativi.