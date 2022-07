Don Bruno canta “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri alle nozze: uno show coinvolgente

La festa di nozze di Loris ed Ester si è chiusa, giovedì 7 luglio 2022, nel magnifico contesto del Castello di Marne a Filago, ma per molti invitati il “piatto forte” è stato a Cavenago, dove la cerimonia in chiesa è diventata un apprezzato e coinvolgente show.

Merito di don Bruno Maggioni, celeberrimo parroco di Margno, in Valsassina, che ha celebrato il rito nunziale con non pochi intermezzi che hanno lasciato spazio al canto e alla danza. Ne è la riprova un video, destinato a diventare virale, che immortala il canto di “Mamma Mia” dei Ricchi e Poveri, un vero e proprio cavallo di battaglia del “Parroco canterino” come i social l’hanno definito, con tanto di gruppo Facebook destinato ai fans (Tutti Pazzi per don Bruno Maggioni) che ha superato i 2600 followers.

“Un giorno – ha spiegato don Bruno in un’intervista – mi è venuto spontaneo concludere il rito con la riproduzione di Mamma Maria dei Ricchi e Poveri da un mangianastri, coinvolgendo l’assemblea. Tutto è stato poi amplificato dai social e ho pensato fosse importante continuare a comunicare il Vangelo attraverso un messaggio semplice, per entrare nel cuore della gente”.

Del resto il testo del celebre successo dei Ricchi e Poveri lo conferma: “a un filtro contro la gelosia, una ricetta per l’allegria; legge il destino ma nelle stelle, poi ti dice sono cose belle!”.

Per Loris ed Ester davvero un giorno indimenticabile.