Ciclista investita a Lovere, soccorsa in codice giallo

Lovere. Una ciclista è stato investita nel pomeriggio di ieri in via Giorgio Paglia.

Intorno alle 16.40 una donna di 62 anni stava pedalando lungo la carreggiata quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata investita da un’auto. Nell’incidente è rimasta ferita in modo non grave anche una seconda persona.

Subito sono intervenuti i soccorsi: sul posto due ambulanze e l’elisoccorso, ma fortunatamente le condizioni della donna, che in un primo momento sembravano particolarmente gravi, hanno richiesto solo l’ausilio dell’ambulanza, che ha trasportata la ferita in codice giallo all’ospedale di Esine.

La seconda persona è invece stata portata all’ospedale di Lovere.