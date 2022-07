Cascate del Serio, cambia l’orario della nuova apertura

Valbondione. Cambia l’orario della nuova apertura delle cascate del Serio, in programma sabato 16 luglio. Inizialmente per questa data era prevista l’apertura notturna, dalle 22 alle 22.30, ma gli organizzatori di Turismo Valbondione hanno deciso di anticiparla: si svolgerà dalle 15 alle 15.30.

“La giornata del 19 giugno (quando si è tenuta la prima apertura delle cascate) è stata speciale, eravamo emozionati ed impazienti di rivedervi alle nostre Cascate e di rivederle nel loro splendido incanto! Siete stati tantissimi e vi ringraziamo di cuore, dopo una così lunga assenza vedere che siete ancora affezionati alle nostre Cascate ci rende felici ed orgogliosi. La grande partecipazione all’apertura diurna ci ha messo, però, di fronte ad alcune difficoltà che con il buio non possono fare altro che aggravarsi. Con il protrarsi della chiusura della mulattiera CAI 305 del Curò, non sussistono le condizioni di sicurezza per un’apertura serale con grande affluenza, ma l’occasione non è persa, bensì anticipata! Vi aspettiamo per godere dello spettacolo delle Cascate del Serio, con un bel sole. Ecco che la giornata di sabato 16 luglio si arricchisce d’esperienze! Voli in mongolfiera ancorati, giochi di una volta, poi ancora, musica e mercatini serali per una notte bianca con i fiocchi! E, dulcis in fundo, la domenica ci dedicheremo ai più piccoli con la Minimarcia golosa” – spiegano gli organizzatori.