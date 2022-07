Calcio femminile, Orgoglio e pregiudizio o Una festa esagerata? La tv del 10 luglio

Per la prima serata in tv, domenica 10 luglio RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio femminile tra Francia e Italia, valida per i campionati Europei 2022. Dal New York Stadium di Rotherham, il primo match della Nazionale Italiana Femminile del campionato Europeo UEFA Women’s England 2022.

L’Italia fa parte del gruppo D del torneo insieme a Francia, Belgio e Islanda. – A cura di Rai Sport Rotherham – Gruppo D. Telecronaca di Tiziana Alla, commento tecnico di Carolina Morace, a bordo campo Alessandra D’Angiò, interviste di Sara Meini, Pitch Presentation con Simona Rolandi e Katia Serra.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Vicini di casa”: la squadra interviene per salvare un uomo bloccato sotto un mezzo militare, per poi fermare una band che ha esagerato. Intanto, Michael fa il detective…

Su RaiTre alle 21.25 andrà in onda “Kilimangiaro”, condotto da Camila Raznovich.

Su Italia1 alle 21.40 “Le Iene presentano L’omicidio di Serena Mollicone: un mistero lungo vent’anni”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Una festa esagerata”; su Canale5 alle 21.30 “Pane al limone con semi di papavero”; su Rai4 alle 21.20 “The Villainess – Professione assassina”; su La5 alle 21.05 “Orgoglio e pregiudizio”; su Iris alle 20.30 “The river wild – Il fiume della paura”.

Su Rai5 alle 21.15 ci sarà il documentario “Visioni – Sul filo dell’acqua”. In un viaggio che parte dall’Alta Valtellina, Visioni segue “il filo dell’acqua”, ricostruendo a distanza di 100 anni la nascita della prima diga di Cancano, attraverso il Parco Nazionale dello Stelvio.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Miss Marple”; su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.05 “Tu si que vales” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai