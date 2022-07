Addio modalità a distanza? Gli studenti dell’UniBg lanciano la raccolta firme per mantenere le registrazioni

Bergamo. Registrazioni sì, registrazioni no. Non c’è ancora certezza su quale sarà la modalità didattica dell’Università degli Studi di Bergamo a partire dal prossimo anno accademico (anche se l’intenzione, mai nascosta nemmeno dal Rettore Sergio Cavalieri, è quella di riportare le lezioni in presenza e di abbandonare la modalità mista presenza-distanza).

La decisione definitiva pare verrà presa il 25 luglio in occasione della prossima seduta del Senato accademico, ma intanto gli studenti stanno facendo il possibile per far valere le proprie richieste. Anzi la richiesta: mantenere le registrazioni delle lezioni. Per questo nella giornata di mercoledì 6 luglio i rappresentanti degli studenti – Uni+ insieme a Primavera degli Studenti e Students4Students – hanno lanciato una raccolta firme rivolta ai loro colleghi dell’UniBg per raccogliere adesioni a favore delle registrazioni appunto. Uno strumento a cui non soltanto si sono abituati negli ultimi due anni, ma di cui hanno valutato e poi apprezzato le potenzialità: prima fra tutte un’integrazione e un controllo a quanto svolto a lezione oltre a una migliore conciliazione del tempo consacrato allo studio e alla propria vita privata, ma anche un serio aiuto agli studenti con fragilità o con difficoltà nei trasporti.

“Il 25 luglio sarà una data importante per noi studenti – si legge sul profilo Instagram di Uni+ – perché in Senato accademico si deciderà se nei prossimi anni la nostra Università ci permetterà di utilizzare le registrazioni a lezione. Infatti, in questi mesi molti docenti hanno espresso la loro volontà di togliere questo valido sistema didattico. Nonostante questo sistema presenti delle criticità, sosteniamo fortemente le registrazioni perché è un valido strumento che ci permette di approfondire le lezioni e ci prepara al meglio in vista degli esami, aiutando concretamente gli studenti lavoratori e in una condizione di fragilità. Pertanto, come Uni+, Primavera degli Studenti e Students4Students vogliamo portare avanti questa raccolta firme affinché anche tu ti possa esprimere nel merito della questione. Se anche tu come noi vuoi il mantenimento delle registrazioni compila la mozione nel link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4TZt_T2O4RtW5LaUQAiaXJnacrnvfm2OoPYnBDbTVdif_cA/viewform”.

In una sola giornata sono state raccolte oltre 2000 firme.