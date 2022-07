Bravata pericolosa

Punta il laser contro l’elicottero dei carabinieri in volo, identificato ragazzino

Il velivolo in questione è l'A109 2° Nucleo carabinieri di Orio al Serio, nome in codice Fiamma. Mentre sorvolava Carate Brianza durante un'operazione contro la malamovida, ha subito per circa due minuti l'"azione di disturbo"