Pergreffi: “Vinta la battaglia contro le sanzioni ai biliardini e ai ping pong”

“I biliardini e i ping pong sono ufficialmente liberi”. È il commento dei parlamentari Daniele Belotti e Simona Pergreffi alla notizia dell’elenco ufficiale AMEE, Apparecchi Meccanici ed Elettromeccanici Esentati, pubblicato martedì dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei giochi non soggetti alle pesanti e costose procedure burocratiche di omologazione previste da una precedente determina della stessa Adm.

“Dopo la tempesta per le sanzioni ai calciobalilla che due settimane fa avevano sollevato un polverone – spiegano Belotti e Pergreffi – grazie al tempestivo intervento del sottosegretario alle Finanze Federico Freni ora si è arrivati finalmente all’elenco dei giochi senza vincita in denaro esenti dai vincoli stabiliti e dalle autorizzazioni dell’Agenzia che comportavano sanzioni, in caso di inadempienza, fino a 4.000 euro a gioco”.

“Non possiamo quindi che prendere atto con soddisfazione – continuano i parlamentari leghisti – che finalmente si è preso atto che i calciobalilla, biliardi-carambole, flipper, freccette, ping pong, pugnometro, oltre che jukebox, dondolanti per bambini, baby karts senza operatore (e altri) non sono equiparabili alle videoslot. Questa è sicuramente una bella notizia per gli stabilimenti balneari, gli oratori, i circoli ricreativi in cui biliardini, ping pong e carambole sono una tradizione”.

“Resta ora – continuano Belotti e Pergreffi – da risolvere il caso degli esports dopo il sequestro di decine di computer in tre sale lan italiane, perchè anch’essi considerati potenziali strumenti per scommesse e videopoker. Al riguardo abbiamo presentato un progetto di legge sugli esport, materia oggi ancora senza norme nonostante l’enorme diffusione di appassionati, ma ci aspettiamo al più presto un tavolo tecnico che possa chiarire questo settore in crescita esponenziale tanto da debuttare a breve alle Olimpiadi in modo da sgomberare ogni fraintendimento: gli esport non sono videoslot”.