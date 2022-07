Maura Gancitano ci parla della Bellezza a ‘Migliori di Così’

Maura Gancitano, scrittrice e filosofa famosa per essere la co-fondatrice del progetto di divulgazione culturale, casa editrice e scuola di filosofia Tlon, è stata ospite al festival ‘Migliori di Così’ a Nembro per presentare il suo ultimo libro “Specchio delle mie brame – La prigione della bellezza” e spiegare come spesso la bellezza oggi non sia altro che una gabbia dorata in cui non ci accorgiamo di essere rinchiusi… ma non solo!

La serata con Maura Gancitano è stata un momento particolarmente interessante della terza edizione del Festival delle Rinascite di Nembro, che vede coinvolti nell’organizzazione, oltre alle principali realtà del paese, tanti giovani.

L’intervento si è aperto con la risposta a domande piuttosto ricorrenti: cosa significa essere filosofi nel 2022? C’è ancora bisogno di simili figure nella nostra società? Che cosa è cambiato rispetto al passato? Gancitano ha fatto notare che, da marzo 2020, si è continuamente richiesta la riflessione e l’analisi dei filosofi per capire cosa stia accadendo al di là degli aspetti prettamente scientifici-sanitari; le riflessioni però, per lei, non si sono sempre rivelate puntuali e non hanno saputo costruire un ‘discorso unitario’, il quale servirebbe anche in merito ai cambiamenti climatici e alla guerra. Evidenzia quanto si faccia ancora molta filosofia elencando i diversi ambienti in cui è praticata: le accademie, i libri e soprattutto i social, dove si divulga con modalità che possono attirare tutti.

L’incontro è entrato nel vivo con lo sviluppo dell’argomento principe: il cambiamento della percezione di sé con la tecnologia e prima ancora con i mass media in genere e i canoni estetici asfissianti che spingono verso una perfezione esteriore con il fine di farci spendere per migliorare. Sono questi alcuni dei punti toccati da “Specchio delle mie brame – La prigione della bellezza”, saggio della filosofa edito Einaudi in cui scopriamo che la bellezza non è da sempre quella simmetria e mancanza di difetti che ricerchiamo ora, questa concezione è infatti frutto della società di massa borghese, prima bellezza era ciò che provocava qualcosa, anche se disturbante. Il cambio di rotta è stato causato dalla nascita della fotografia e dalla diffusione delle riviste, che sembra veicolino una sola tipologia di corpo: si formano così modelli e stereotipi a cui attenersi per essere desiderabili, nonché la cultura dell’etichettare sulla base dell’aspetto esteriore (sfociata nelle teorie di Cesare Lombroso, inventore della fisiognomica). Gancitano sostiene che questo fenomeno ha coinvolto e coinvolge prevalentemente il sesso femminile e ha stimato le donne passino quattro settimane all’anno in più degli uomini per prepararsi a uscire… lo scopo? Evitare di essere giudicate. Siamo portati a credere che la bellezza definita nel rispettare delle misure precise sia un concetto naturale e uguale da secoli, è invece un costrutto sociale recente.

Una delle varie conclusioni che si possono trarre è che, per essere libere (ma lo spunto può essere esteso ad altri generi), bisogna sottrarsi dal mito dell’immagine e seguire invece i propri veri desideri. Infine, quando la vita sembra un bivio tra leggerezza e frivolezza o serietà, aspetto estetico o interiore è bene ricordarsi che scegliere non deve essere necessario perché ci può essere la convivenza di tutti questi elementi.