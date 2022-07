Legionella, è allarme in Val Seriana: 13 casi da Gazzaniga a Clusone

Salgono a 13 i casi di legionellosi in Val Seriana e in particolare sull’Altopiano clusonese. Ai casi già segnalati da domenica scorsa si aggiunge un nuovo contagio a Rovetta, si tratta di una signora anziana di oltre 75 anni. La mappa segna quindi 8 casi a Clusone, tre a Rovetta, uno ad Onore e uno a Gazzaniga.

Mentre si attendono i risultati dei campionamenti effettuati nei giorni scorsi e proseguono le indagini epidemiologiche e le analisi di Ats Bergamo. Sono stati effettuati, infatti, i campionamenti nelle abitazioni delle persone positive – tracciando rubinetti e condizionatori – fino alle fontanelle pubbliche tra Clusone e Rovetta, o altri luoghi segnalati perché frequentati dalle persone risultate positive.

Non è facile avere risposte immediate. Il batterio della legionella cresce in un periodo di 10 giorni, quindi per avere delle risposte certe bisogna attendere. Considerando che le analisi sono iniziate tra lunedì e martedì scorso bisogna considerare che un campione può risultare positivo anche prima dei 10 giorni, e che può essere considerato definitivamente negativo solo trascorso questo periodo. Intanto Ats Bergamo consiglia di consultare la pagina www.ats-bg.it/legionellosi per avere ulteriori informazioni sulla legionella.

La prevenzione della malattia

Alcune importanti regole da seguire per la prevenzione della legionellosi: bastano alcuni semplici gesti all’interno delle abitazioni – soprattutto dopo un periodo di inutilizzo delle stesse.