I dati di sabato 9 giugno

Covid, altri 1.026 positivi in Bergamasca

Sono 12.646 in Lombardia, a fronte di 54.485 tamponi per un tasso di positività del 23,21%. Negli ospedali crescono i ricoverati nei reparti ordinari e anche in terapia intensiva, dove si trovano 27 pazienti (+2). Sono 29 i decessi