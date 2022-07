Clusone: in sella alla bici, muore travolto da un’auto

Clusone. Dramma sabato pomeriggio a Clusone, dove un anziano di 84 anni è morto in seguito alle ferite riportate nello scontro con un’auto, mentre stava pedalando in sella alla sua bicicletta in via Sant’Alessandro.

La dinamica è in fase di ricostruzione: intorno alle 15,30 l’anziano stava percorrendo la traversa del principale viale Europa, quando avrebbe incrociato una Micra che usciva da via Borlone. Le condizioni dell’84enne, inizialmente soccorso in codice giallo, si sarebbero presto aggravate, fino al decesso.

Sul posto sono intervenute un’automedica, l’ambulanza, oltre ai carabinieri di Ponte Nossa e la polizia locale di Clusone per i rilievi di Legge.