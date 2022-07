Charlize Teron e Uma Thurman sul lago d’Iseo per girare un film? Ad agosto set hollywoodiano a Predore

Predore. Si sa, il lago d’Iseo è una delle mete più frequentate dalle celebrità italiane e internazionali in Lombardia. Che però potesse accogliere il set di un’importante produzione cinematografica americana ancora non ce lo si aspettava. Eppure, potrebbe essere davvero così. A meno di imprevisti, quest’estate il lago d’Iseo, e in particolare la sponda bergamasca, ospiterà nella prima settimana di agosto le riprese di un film internazionale. La notizia, che ha già scatenato il fermento sul lago, è stata data via social dalla pagina del Comune di Predore.

“Non possiamo rivelare altro per ragioni di riservatezza e scaramanzia (stiamo attendendo ancora che giungano tutte le necessarie autorizzazioni), ma, se tutto andrà per il verso giusto, la prima settima di agosto la sponda bergamasca del lago d’Iseo ospiterà il set di una grande produzione cinematografica americana (giusto per intenderci, la troupe comprenderà alcune centinaia di addetti). Si tratta di un vero e proprio blockbuster girato per conto di una delle più diffuse piattaforme di streaming”.

La caccia al film è iniziata ma in realtà, secondo alcuni appassionati di cinema, il titolo potrebbe già essere chiaro. Innanzitutto le grandi piattaforme streaming fanno riferimento a Netflix e ad Amazon, con poca possibilità di altre opzioni. E i dettagli aggiunti nel post aiutano a restringere ancor di più il campo su quale sarà il film.

“In particolare, sarà girata una scena d’azione mozzafiato con droni ed automobili lungo la litoranea”. Ecco che allora secondo i ben informati potrebbe trattarsi di The Old Guard 2, film d’azione distribuito da Netflix che proprio in questi giorni sta girando a Trieste. I nomi del cast sono altisonanti: Charlize Teron, che oltre ad essere interprete è anche produttrice, Uma Thurman ma anche l’italiano Luca Marinelli. Meno probabile è invece la pista che porta alla parte seconda di Dune, film di Denis Villeneuve con Javier Bardem (hanno girato il 4 e il 5 luglio in provincia di Treviso) visto che si tratta di un film di fantascienza-avventura e prodotto dalla Warner Bros.

Insomma, di certo non c’è nulla, ma se non arriveranno sorprese inaspettate il quadro dovrebbe essere già tracciato. “Ovviamente anche Predore farà la sua parte ospitando una base per la troupe e ‘prestando’ alcuni suoi magnifici scenari alla realizzazione del film. È la prima volta – spiega il Comune – che il Lago d’Iseo grazie alla bellezza dei suoi paesaggi ed alla rinnovata capacità di accoglienza vince la concorrenza del Lago di Como e di quello di Garda per ospitare una produzione cinematografica internazionale così importante”. C’è già chi sogna, sperando che anche quella di un ciak e di un’”Azione!” sul lago d’Iseo diventino una bella abitudine. “Incrociamo le dita e speriamo sia la prima di una lunga serie.”.