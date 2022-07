Bergamo, dal Pnrr arrivano 2,85 milioni per la nuova palestra di San Tomaso

Bergamo. Ancora buone notizie dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la città di Bergamo: è di venerdì sera, infatti, l’annuncio che la richiesta di finanziamento per la futura palestra del quartiere di San Tomaso, una struttura ambiziosa del valore di oltre 3 milioni di euro, è stata accolta dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Comune di Bergamo aveva qualche mese fa candidato il progetto della palestra e sono ora in arrivo ben 2.85 milioni di euro che andranno a coprire quasi completamente i costi della nuova struttura.

“Siamo molto soddisfatti – spiega l’assessore allo sport Loredana Poli -: questa struttura, così attesa dal quartiere, rappresenta l’ennesimo tassello nel rinnovamento dell’offerta degli impianti sportivi che abbiamo avviato e favorito con la nostra amministrazione in questi anni e che ha visto sorgere o riqualificare in città spazi per la pratica del pattinaggio sul ghiaccio, dell’atletica, del calcio, della scherma, del basket, degli sport rotellistici e molto altro ancora. Poterlo fare sfruttando l’occasione dei fondi Pnrr per il rilancio del nostro Paese, in questo periodo così delicato per le finanze degli enti locali, è certamente molto significativo.”