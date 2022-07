Bergamo, “cartoline” di siccità: l’emergenza raccontata con le foto

Il confronto è impressionante, eppure il soggetto è lo stesso: il fiume Serio all'altezza di Fara Olivana con Sola, nella Bassa Bergamasca. Anche il punto dove è stata realizzata la fotografia è lo stesso. La prima è stata scattata nell'estate del 2018, la seconda il 26 giugno 2022 da alcuni ragazzi che curano un blog di cicloturismo. "Stavolta ci siamo trovati di fronte a una palude secca e stagnante, dove il verde delle piante è stato sostituito da quello delle alghe", commentano a corredo delle foto postate sui social; foto che meglio di tante parole descrivono l'emergenza siccità in provincia di Bergamo. Per fare il confronto e rendersi conto della differenza tra i due scatti, basta cliccare sulla freccetta alla destra dell'immagine qui sotto.



Il lago del Barbellino

Questo, invece, è il del lago Barbellino a Valbondione. Il più grande lago artificiale delle Orobie bergamasche, a 1.862 metri di altezza: qui sotto il confronto tra come si presentava in uno scatto del 2019 e pochi giorni fa.

foto: Diego Trussardi

foto: Diego Trussardi

I Laghi Gemelli

Branzi, 1.952 metri. Non accadeva da vent’anni che i "Gemelli" tornassero a separarsi a inizio estate a causa della siccità. Anche qui sotto, il confronto tra come appaiono solitamente in questo periodo dell'anno e adesso.

come sono di solito (foto: Maurizio Nava)

come sono adesso (foto: Alessandro Nava)

Il lago Fregabolgia

Lo specchio d'acqua artificiale, a 1.957 metri in territorio di Carona, ridotto quasi ad una pozza, come denuncia Coldiretti Bergamo.

foto: Coldiretti Bergamo

Il lago del Diavolo

Sempre a Carona, a 2.142 metri di quota. È rimasto quasi senz'acqua.

foto: Mauro Entradi

I fiumi Brembo e Serio

All'altezza di Ubiale Clanezzo e Seriate.

Un fontanile a Pognano

L’abbassamento delle falde acquifere, provocato dalla mancanza di piogge e dalla scarsità idrica, sta prosciugando anche i fontanili. Questa la situazione a Pognano, negli anni scorsi e ora. Per fare il confronto, anche in questo caso basta cliccare sulla freccia alla destra dell'immagine qui sotto.

Campi di mais nella Bassa

Un campo visto dall’alto a Fara Gera d'Adda: le macchie chiare sono piante secche. La mancanza di acqua sta avendo un impatto pesante sulle imprese agricole. Per quanto riguarda i raccolti c’è stato un –40% di resa dei foraggi che servono per l’alimentazione del bestiame e un -30 % del raccolto di orzo. Le produzioni del mais si prospettano addirittura dimezzate.