A Corna Imagna il nuovo Sentiero dei ponti tra natura e torrenti

Corna Imagna. Domenica 10 luglio alle 14 apertura ufficiale del “Sentiero dei ponti”, percorso ad anello realizzato dal Comune di Corna Imagna. Per l’occasione sarà organizzata la visita guidata insieme a Marco Dusatti, illustratore e divulgatore ambientale.

Il percorso – lungo 6,5 km su mulattiere, sentieri e strada asfaltata – parte dall’area camper della frazione Brancilione di Corna Imagna e sale verso la contrada Ca’ Prospero, raggiunge poi le case di Malisetti e Cilipiano per poi scavalcare il torrente Gandino e risalire verso l’altro versante dell’omonima Valle fino a toccare Selino Alto, frazione di Sant’Omobono Terme. Di qui scende in direzione dell’isolata località Ca’ del Leo, attraversa la contrada Barilù per poi risalire brevemente il fondovalle fino al punto di partenza.

“La peculiarità di questo sentiero – spiega Dusatti – è quella di attraversare diversi corsi d’acqua tra cui il torrente Imagna, il torrente Rosagatto e il torrente Gandino su tre rispettivi ponti. Il percorso si snoda a partire dal fondovalle ove erano presenti vari opifici azionati ad acqua per poi risalire di quota attraverso le contrade più alte di Corna Imagna, situate nelle aree meno acclivi del versante che meglio si prestavano all’insediamento delle attività agricole e abitative. Una fitta rete di sentieri e mulattiere interconnettevano e interconnettono il territorio abitato dall’uomo”.

“Io durante il percorso – prosegue Dusatti – aiuterò i partecipanti a imparare ad osservare come l’uomo ha modificato il territorio naturale per adattarlo alle proprie necessità di sopravvivenza, di spostamento, di lavoro, di relazioni. I ponti – presumibilmente risalenti ad un periodo che si colloca fra il 1400 e il 1700 – sono proprio simboli di unione tra le persone mi sono costati costruiti per permettere questi spostamenti”.

“Dopo il Sentiero del Castagno – dichiara il primo cittadino di Corna Imagna, Giacomo Invernizzi – apriamo questo secondo percorso ad anello che ci fa scoprire la parte bassa del paese con le sue contrade e bellezze naturali. In particolare ci porta a riscoprire la presenza dell’acqua sul nostro territorio nelle sue molteplici forme: torrenti, fontane, cascate, pozze, sorgenti”.

Il programma prevede: ritrovo al parcheggio area camper a Brancilione di Corna Imagna, ore 14 partenza, in conclusione della passeggiata aperitivo presso l’Azienda Agricola Il Giardino della Frutta. Per info e prenotazioni contattare i numeri 339.2175958 o 389.1030096 o scrivere a marcodusatti@gmail.com

Il percorso – fanno sapere gli organizzatori – necessita di attrezzatura adeguata per essere affrontato, quindi: scarpe da escursionismo, abbigliamento adeguato e una adeguata scorta di acqua da bere.